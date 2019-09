Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca numarul scolilor care au toaleta in curte a scazut de la peste 2.300 in 2017 la circa 300 in acest an, transmite Agerpres.

- Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a declarat sambata, la Alba Iulia, ca, exceptand elevii claselor a VI a si a VII a, restul copiilor vor avea manuale scolare pe banci in prima zi de scoala, transmite Agerpres.In fiecare an s a discutat foarte mult de manualele scolare, pentru ca era prima…

- Elevii care obtin sub media peste 5 la Evaluarea Nationala nu vor mai putea intra in repartizarea la licee, potrivit Ordinului publicat, ieri, in Monitorul Oficial, si semnat de ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, potrivit Mediafax. „La procesul de admitere in invatamantul liceal de stat…

- E oficial! Cand incepe scoala si cate vacante vor avea elevii. Structura anului scolar 2019-2020 Cursurile noului an scolar 2019 – 2020 vor incepe in data de 9 septembrie, așa cum era prevazut, a decis joi ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Targuiala pe inceperea anului scolar 2019-2020 cu o saptamana mai in sus ori mai in jos minimalizeaza o discutie necesara privind structura procesului educational institutionalizat in ansamblu. De asemenea, prin specularea contextului ca si cum ar fi aparut un antagonism intre interesul educatiei si…