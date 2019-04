Daniel Barbu, la DNA: ''Fiecare partid cheltuieşte banii cum consideră oportun'' Intrebat de jurnalisti, la iesirea din sediul DNA, daca un partid politic ce primeste subventii publice poate sa investeasca in cladiri sau in masini, Barbu a raspuns: 'Fiecare partid cheltuieste banii cum considera oportun, potrivit normelor legale'. 'Nu era in atributiile mele sa fac control, era un departament de control autonom. Deci, eu, personal, pana nu exista un raport al Departamentului de control, pe linia AEP, ca va exista probabil o analiza a DNA - (...) - pana nu exista un raport al unor experti din Autoritate care sunt insarcinati sa faca acest control, Autoritatea nu va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

