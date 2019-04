Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente Daniel Barbu a fost audiat miercuri la DNA in dosarul trezorierului PSD Mircea Draghici, el afirmand la iesire ca fiecare partid politic poate cheltui banii obtinuti din subventii cum considera oportun, conform legii. Intrebat de jurnalisti…

- Intrebat de jurnalisti, la iesirea din sediul DNA, daca un partid politic ce primeste subventii publice poate sa investeasca in cladiri sau in masini, Barbu a raspuns: 'Fiecare partid cheltuieste banii cum considera oportun, potrivit normelor legale'. 'Nu era in atributiile mele sa fac control,…

- Calin Popescu-Tariceanu a fost achitat definitiv de infracțiunea de marturie mincinoasa, au decis magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, insa unul din cei cinci judecatori din complet a avut o opinie separata, solicitand trimiterea dosarului spre…

- Un copil in varsta de 11 ani a fost lasat nesupravegheat in mașina, cu cheile in contact. Acesta a pornit mașina și a provocat un accident la Vaslui. A lovit doua autoturisme și o conducta de gaz. Copilul, care a fost lasat nesupravegheat de mama sa, a pornit vehiculul si a inceput sa ruleze pe strada…

- Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a fost pus sub acuzare de DNA pentru utilizare a subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate si delapidare. Daca va fi gasit vinovat de comiterea acestor infractiuni, social-democratul risca pana la 10 ani de inchisoare.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca va convoca un referendum pentru 26 mai fiindca asa nu se mai poate. El a apreciat ca trebuie lasati cetatenii sa decida, pentru ca acesti pesedisti diletanti au pervertit semnificatia votului pe care l-au primit si incearca sa deturneze statul roman facand…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca sustine cu tarie adoptarea prin OUG a Codului administrativ, subliniind ca "oamenii au nevoie de o administratie supla". "Poate, cu cateva modificari, dar eu cred ca Romania are nevoie de Cod administrativ de…