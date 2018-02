Daniel Anghel: Revenirea pe crestere a evaziunii din TVA este evidenta! Romania are toate sansele sa piarda taxarea inversa!

Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa piarda sume importante de bani, din fondurile europene. "Sunt cateva ingrijorari. Trebuie sa gasim solutii. Putem pierde bani europeni pentru investitii in mediul de afaceri. Constructia...

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

Corina Cretu lanseaza un avertisment dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila si spune ca Romania risca sa piarda pana la 831 milioane de euro, bani care trebuiau folositi pentru constructia spitalelor regionale, mentionate in programul de guvernare, potrivit Hotnews.

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- „Pentru urmatoarele 3 zile ma voi afla la Bruxelles, unde voi avea mai multe intalniri cu oficiali din cadrul institutiilor europene, atat la nivel de Parlament European, Comisia Europeana, cat si Consiliul UE. Printre discutiile programate vor fi si cele cu reprezentantii unor formatiuni politice europene,…

- Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, intr-o urcare in acest top cu 16 pozitii. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia si somajul pentru 66 de economii ale lumii. Bloomberg Misery Indexnoteaza ca preturile in crestere (problema semnalata de autori in cazul Romaniei)…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- Vin critici dure dinspre Bruxelles, dupa ce Comisia Europeana a emis un raport care prevede noi scumpiri si o decelerare a cresterii economice, in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca pentru a remedia destabilizarea economica, Guvernul trebuie sa renunte la toate masurile nesustenabile…

- Aproape trei mii de lei este sanctiunea-record pentru soferii indisciplinati. Dar se poate ajunge chiar si la inchisoare. Trei din 100 de masini din Romania circula fara inspectia tehnica valabila.

- Mii de femei care asteapta un bebelus s-ar putea trezi cu indemnizatiile de crestere a copilului diminuate. Scaderea apare din cauza trecerii contributiilor sociale de la angajator, la angajat.

- Comisia Europeana si-a imbunatatit prognoza de crestere economica pentru Romania pe anul 2018, dar avertizeaza asupra faptului ca boomul este generat de consum si se asteapta la noi cresteri de preturi in tara.

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Persoanele fizice care au obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala trebuie sa inscrie informatiile care stau la baza determinarii venitului net anual pierderii nete anuale cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania si sa inregistreze venitului brut anual in functie de natura…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

Comisia Europeana a somat, marti, România si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pâna la sfârsitul saptamânii viitoare, în caz contrar urmând sa fie lansate procedurile de sanctionare.

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare.

- Comisarul european Corina Cretu avertizeaza ca, daca Romania nu face eforturi anul acesta, risca sa piarda fonduri europene importante. Corina Cretu a afirmat ca exista in continuare intarzieri, in special in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, dar si la transporturi si la constructia celor trei…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti ca, in cazul in care nu se vor face "eforturi majore", Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante. Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Compania nationala Transelectrica, la care statul este actionar majoritar, va primi de la Comisia Europeana o finantare nerambursabila in valoare de 27 milioane de euro pentru construirea liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, acesta fiind primul dintre cele sase proiecte de interes comun…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat,…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca 'CE bate campii', referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. 'Care este articolul…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca Romania risca sa piarda din fondurile europene alocate in cazul in care guvernarea PSD-ALDE va continua sa modifice legislatia din domeniul Justitiei. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si Frans Timmermans,…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii. Discuțiile vor avea loc la sfarșitul acestei luni, pe 30 ianuarie, cele noua țari…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata însa convins ca nu se va ajunge într-o astfel de situatie. De…

- Comisia Europeana nu are intenția de a suspenda regimul fara vize a Republicii Moldova, cu referire la declarațiile lui Dimitris Avramopoulous, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie. Solicitat de UNIMEDIA, ministerul a venit cu o reacție mai detaliata privind primul raport…

- Comisia Europeana a prezentat la 20 decembrie 2017 un raport Parlamentului European si Consiliului European despre functionarea regimului liberalizat de vize in tarile Parteneriatului Estic. Comisia a constatat ca Republica Moldova trebuie nu doar sa continue implementarea reformelor, dar si sa intreprinda…

- Compania sustine ca mai putin de un sfert din numarul total de farmacii sunt eligibile pentru certificarea Strongest in Romania, dar, totusi, comparativ cu alte domenii de activitate, firmele din domeniul farma au unul dintre cele mai mari procentaje de certificari Strongest in Romania. In cazul in…

- Comisia Europeana a transferat Romaniei 454,06 milioane euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. …

- Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care il indeamna sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia (Comisia Europeana pentru Democratie prin Lege) privind reformele in domeniul judiciar adoptate de Parlamentul Romaniei.

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale. In acest timp, Uniunea Europeana pare ca se indeparteaza de noi cu aceeasi viteza cu…

- Strategia Naționala pentru Siguranța Rutiera pentru perioada 2016-2020 are ca obiective majore creșterea siguranței rutiere și reducerea la jumatate a numarului de decese din accidente rutiere pana in anul 2020 fața de anul 2010. Asumarea de catre Romania a acestor obiective este in concordanța cu orientarile…

- Comisia Europeana a deschis joi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor, impotriva Romaniei, pentru transpunerea si punerea in aplicare incorecte a anumitor dispozitii privind respingerea cererilor de permise de sedere si obligatia de a justifica motivele de refuz, impuse in cadrul directivelor…

- Romania, Bulgaria, Luxemburg și Spania au fost trimise in fața Curții de Justiție a UE din cauza ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislația naționala a normelor UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale…

- Comisia Europeana a mai dat 2 luni ragaz Romaniei pentru a transpune in legislatia nationala Directiva privind drepturile de autor. In caz contrar, Romania risca penalitati de zeci de mii de euro/zi. CJUE va decide daca aplica penalitatile cerute in cazul Bulgariei - 19 121,60 euro/zi, Luxemburg - 12…

- A fost emisa o noua recomandare, prin care s-a revizuit recomandarea adresata anterior Romaniei de catre UE, in temeiul "procedurii de abatere semnificativa". Oficialii UE considera ca "Romania este responsabila pentru o abatere semnificativa de la traiectoria stabilita pentru ajustare in vederea…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie.Citeste…