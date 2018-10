Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat, pe 24 septembrie 2018, prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului optional de taxare inversa in legatura cu operatiunile cu bunuri si servicii care prezinta risc de frauda, o masura utila si precisa pentru combaterea fraudei in domeniu, informeaza PwC.…

- Exista riscul ca unii operatori economici sa nu se poata conforma noilor tinte de reciclare a deseurilor care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019 si vor plati amenzi de 2 lei pe kilogram, a declarat Daniel Anghel, seful Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica din cadrul PwC Romania.…

- Doar doi din zece intreprinzatori sustin amnistia fiscala, cu toate ca peste 44% ar avea un interes personal in declararea voluntara a veniturilor nefiscalizate, declarat, luni, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). "Până…

- „Inregistram o premiera, si anume avem prima declaratie fiscala in care raportam venituri pentru doi ani”, a declarat consultantul Alex Milcev, seful Departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul EY Romania.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…