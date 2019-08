Stiri pe aceeasi tema

- In data de 26.07.2019 si in data de 14.08.2019, Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica doua proiecte de Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Astfel, in cadrul primul proiect de ordonanta se propune transpunerea…

- 'Legat de Schengen, cred ca o singura pozitie ne poate ajuta. De multe ori, ne trebuie o pozitie foarte transanta. O sa va dau un exemplu de pozitie transanta, mai ales ca suntem in aceasta zona iubitoare de palinca. Trebuie sa ne luptam ca in gospodarii oamenii sa poata obtine o anumita cantitate…

- 'Similara procedurii de reorganizare din procedura de insolventa, insa realizata in afara instantei, noua procedura este un pas important in directia sprijinirii insanatosirii companiilor aflate in dificultate in Romania, obiectiv sustinut de CITR, mai ales in contextul recent al intrarii in vigoare…

- Ordonanta prevede doua mecanisme de esalonare a platii: masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazata pe un plan de restructurare, plata esalonata si supravegherea fiscala pe perioada inlesnirii; anularea…

- "Principalele teme abordate in cadrul intalnirii au fost: modernizarea ANAF, masurile pe care institutia intentioneaza sa le implementeze pentru cresterea colectarii veniturilor bugetare si implicarea contribuabililor in procesul de proiectare si implementare a acestor masuri, menite a imbunatati…

- Masurile de acordare a unor facilitati fiscale se vor aplica in functie de valoarea obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel: masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazate pe un plan…

- O echipa a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusa de Jaewoo Lee, a început o vizita de doua saptamâni, la București, în vederea analizei situației economice, reiese dintr-un comunicat de presa al instituției.“Astazi, echipa FMI condusa de Jaewoo Lee a început…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un document in care critica masurile fiscale luate de Guvernul de la Bucuresti si concluzioneaza ca Romania se confrunta cu dezechilibre macroeconomice. "In special, vulnerabilitatile sunt legate de scaderea competitivitatii prin costuri si de adancirea…