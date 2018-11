Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil, co-prezentatorul de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani“ a fost intrebat de Unica.ro daca folosește aplicația matrimoniala Tinder. Vezi in clipul de mai sus ce a raspuns vedeta tv! Reporter: Am vazut ca ești pe Tinder – e chiar contul tau? Dani Oțil: Eu știu de trei conturi de Tinder……

- Invitata la "Neatza cu Razvan și Dani", Iuliana Chițalan, candidata la "Școala de ucenice", a venit sa dea proba. La ce se pricepe ea cel mai bine? Spune ca la multe, dar a venit echipata pentru a face o demonstrație de... box.

- Dimineața de senzație la „Neatza cu Razvan și Dani”! Vladutz a decis sa ne dezvaluie o cea mai buna și cea mai rapida rețeta de fursecuri! Aceste mici surprize dulci se fac in doar 15 minute! Cum se pregatesc și de ce ingrediente ai nevoie?

- Dimineața de senzație la „Neatza”! Chiar daca sunt tineri, frumoși și voioși, Razvan și Dani au facut un experiment ca sa vada cum le va arata batranețea! Nu ai cum sa nu razi cu lacrimi!

- Dupa mulți ani de mister, Dani Oțil a impartașit astazi care este, de fapt, inalțimea lui. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 este mai scund decat Irinel Columebeanu, care, in trecut, a fost masurat cu o ruleta de Dan Negru. Concluzia a fost clara: afaceristul de la Izvorani are inalțimea de 1,72…

- Dani Oțil a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1, despre clipele de panica prin care a trecut, atunci cand a realizat ca ar putea sa dea nas in nas cu un urs in padure. Dani Otil se afla cu un prieten in padure, cand, la un moment dat, un zgomot puternic s-a auzit dintre copaci.…

- Telespectatorii au avut parte de o surpriza cand a inceput „‘Neatza cu Razvan si Dani” in aceasta dimineața de vineri, 14 septembrie! Toata echipa era in platou, mai puțin Dani Oțil. La cateva minute trecute de ora 08:00 cand incepe matinalul de la Antena 1, in platoul de televiziune și-a facut apariția…

- Concurenții din noul sezon al emisiunii ”Te Cunosc de Undeva” au venit la Neatza cu Razvan și Dani și au vorbit despre ce se intampla in culisele super show-ului care incepe sambata, 8 septembrie, de la 20:00, la Antena 1!