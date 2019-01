Stiri pe aceeasi tema

- Noua iubita a lui Dani Otil are abdomenul de … otel Dupa relatia mult mediatizata cu Mihaela Radulescu, viata amoroasa a lui Dani Otil a intrat intr-un con de umbra. In toti acesti ani, prezentatorul de la Antena 1 a fost discret in privinta vietii sale personale. Recent, insa, au aparut informatii…

- Dani Oțil s-a intalnit cu fosta sa iubita, Mihaela Radulescu, la emisiunea sa – „Neața cu Razvan și Dani”. Cei doi și-au amintit de perioada in care formau un cuplu. La emisiunea matinala de la Antena 1, Dani Oțil i-a spus Mihaelei Radulescu, fosta sa iubita, ca ii e dor de mesajele pe care aceasta…

- „In fapt, s-a retinut ca, in data de 07.10.2018, in timp ce se aflau intr-un imobil in constructie unde locuiau efectiv, pe fondul unei dispute casnice si al consumului de bauturi alcoolice, inculpatul a lovit-o cu palmele la nivelul fetei pe concubina M.A.M. Ulterior, iritat de faptul ca persoana vatamata…

- Un fost boxer și-a batut iubita și a ținut-o prizoniera in casa timp de o saptamana, dupa ce a aflat ca cu doi ani inainte sa-l cunoasca pe el, aceasta a fost ”interesata” de un alt barbat, scrie The Sun. Christopher Cooksey, in varsta de 33 de ani, un fost boxer britanic, a inceput sa o abuzeze fizic…

- Termenul în procesul în care mai multe VIP-uri feminine din PSD, în frunte cu premeirul Viorica Dancila si primarul general Gabriela Firea, i-au luat apararearea iubitei lui Liviu Dragnea împotriva jurnaliștilor de la Times New Roman,

- Comediana Rosie O’Donnell a facut anunțul luni, intr-un interviu pentru revista People, totuși, a declarat ca a decis ca este bine ca nunta sa fie facuta candva, in viitor, dupa “o mai lunga perioada de timp”. In prezent, Rosie și Elizabeth se afla intr-o relație la distanța. Rosie a mai spus și ca…

- REzvan Simion "i Lidia Buble formeazE un cuplu extrem de frumos, iar fanii lor considerE cE sunt fEcu:i unul pentru altul. Cu toate acestea, celebrul designer vestimentar CEtElin Botezatu a pus ochii pe frumoasa blondinE!