- Johannes Visscher, olandezul suspectat ca a rapit-o și ucis-o pe Mihaela Adriana Feraru, a petrecut patru zile in Romania. Noi imagini cu olandezul au fot publicate, miercuri, de Antena 3. In cele patru zile petrecute in Romania, Visscher a inchiriat un apartament in București, pe Strada Sfantul Ștefan.…

- Accident mortal în aceasta dimineața pe DN3. Un barbat de 26 de ani a condus un autoturism dinspre Valu lui Traian catre Constanta, iar la un moment dat, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile meteo, carosabilul fiind acoperit cu apa, a pierdut controlul asupra

- Bucurie mare in viata uneia dintre cele mai apreciate actrite de la Antena 1. Frumoasa blondina s-a casatorit astazi cu alesul inimii ei, la doar cateva luni dupa ce a fost ceruta in casatorie.

- Danny Frawley a murit luni, dupa ce pe 8 septembrie celebrase implinirea varstei de 56 de ani. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 13.30, Frawle pierzand controlul volanului, masina izbindu-se violent de un copac. Danny Frawle, care se afla singur in masina, a murit pe loc. Citeste…

- Cand spui Dani Oțil spui, fara doar și poate, ”Neatza cu Razvan și Dani”, insa atunci cand nu apare pe micul ecran, prezentatorul de la Antena 1 este la curse, intrucat este pasionat de mașini.

- Imagini accident sau sinucidere. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp. Baiatul se certase cu iubita lui.foto O masina condusa de un tanar de 21 de ani a izbit violent stalpul de sustinere al unei pasarele din Bistrita. In urma impactului, soferul, care era singur in…