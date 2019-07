Dani Oțil, prima fotografie cu iubita sa, Gabriela Prisăcariu: „În sfârşit! Lumea credea că ţii doliu după Mihaela!” Dani Oțil nu se mai ascunde și a aparut, in sfarșit, in prima fotografie alaturi de iubita sa, Gabriela Prisacariu. Cei doi se strang puternic in brațe, semn ca sentimentele dintre ei sunt intense. Dani Oțil a creat o diversiune saptamana trecuta, atunci cand a publicat o fotografie care a starnit curiozitatea fanilor, dar și confuzia acestora pentru ca nu se vedea intocmai chipul femeii care il imbrațișa, deși toate semnele ar fi condus catre o singura ipoteza: Gabriela Prisacariu. Fotografia postata de Dani Oțil Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au provocat imaginația fanilor atunci cand, in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Federico Zini, de 25 de ani, și-a ucis fosta iubita in varsta de 30 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, iar apoi s-a sinucis. Intreaga scena sangeroasa a avut loc in localitatea San...

- Atacantul echipei de Serie D Tuttocuoio, Federico Zini, in varsta de 25 de ani, si-a ucis fosta iubita de 30 de ani, in noaptea de vineri spre sambata, iar apoi s-a sinucis.Tragedia s-a petrecut in localitatea San Miniato din Italia.Barbatul și-a așteptat iubita in fata locuintei unde tanara locuia…

- Lui Sergio Kun Aguero ii merge din plin pe toate fronturile. A caștigat toate trofeele posibile in Anglia cu Man. City și s-a cuplat cu o foarte frumoasa blonda. Modelul Sofia Calzetti nu iși ascunde relația cu atacantul argentinian, pe care l-a cunoscut in martie intr-o discoteca din Buenos Aires,…

- Actorul care a jucat in peliculele de mare succes "Thor" și "Terminator: Salvation", in varsta de 42 de ani, a postat un mesaj de adio pe Instagram cu 24 de ore inainte sa moara. Acesta le explica tuturor motivul pentru care a recurs la gestul sau extrem.

- Celebrul creator de moda tunisian Max Azria, preferat de nume mari ale Hollywood-ului precum Angelina Jolie, Halle Berry si Drew Barrymore, a murit la varsta de 70 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, potrivit The Hollywood Reporter. Lumea muzicii este in doliu! Un celebru DJ a murit…

- Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda s-au desparțit recent și se pare ca nu mai exista cale de impacare intre cei doi. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj dur, dedicat artistului, chiar in Sambata Mare. „Sa-i spuna cineva dlui Gheorghe Turda ca viața lui nu ma mai intereseaza. Am primit…

- Sebastian Mladen a crescut la Școala de Fotbal a lui Gica Popescu, care l-a vandut in 2008 la AS Roma. Fundașul central nu s-a adaptat acolo și a revenit in Romania, la Chindia, apoi la Viitorul, care in 2017 l-a transferat definitiv. Ajuns la 27 de ani, stoperul pare ca și-a gasit liniștea la Viitorul,…