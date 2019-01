Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale de corectare a micilor imperfecțiuni estetice, iar toate acestea și-au pus amprenta asupra felului in care arata. Recent, un fan al ei a facut o observație pe seama operațiilor estetice pe care le are, iar raspunsul vedetei a fost pe…

- Lidia Buble traieste o frumoasa poveste de dragoste cu matinalul Razvan Simion. Recent, frumoasa artista si-a pus pe jar fanii, anuntand ca este insarcinta. „Da, sunt insarcinata dragii mei. Am foarte multe sarcini de dus! Acum vine Craciunul si am multi nepoti, trebuie sa cumpar cadouri,…

- La cateva zile de la zile de la venirea in Romania pentru ziua Antenei 1, atunci cand postul tv a implinit 25 de ani, Mihaela Radulescu a postat un mesaj pe contul de socializare, dovada clara ca iși iubește enorm barbatul de langa ea. Chiar daca au trecut aproape patru ani, relatia dintre Mihaela…

- Mihaela Radulescu face ce face și tot ajunge in „gura” lumii. A fost criticata de nenumarate ori pentru ipostazele in care pozeaza, dar nu se linisteste. In ultima postare apare intr-o rochie verde care lasa la vedere cele mai intime parti. Gafa vestimentara facuta de Mihaela Radulescu . Cum s-a imbracat …

- Mihaela Radulescu a ajuns, zilele trecute, la emisiunea fostului iubit, Dani Oțil! Cei doi au dat amanunte picante de pe vremea cand formau un cuplu, s-au amuzat, iar Mihaela a facut furori, schimband doua rochii mulate pe corp. ”Exista viața dupa Mihaela Radulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre…

- Nu e un lucru rau sa pari rautacios cu cineva, atata timp cat, dupa aceea, vorbiți despre asta și reușiți sa clarificați situația. Iar cand vrem sa facem oamenii sa nu ne priveasca intr-un mod greșit, astrologia e la indemana, ajutandu-ne sa ne ințelegem mai bine pe noi inșine. Iata care sunt cele trei…

- Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Cu toate ca o cunoaste toata lumea, iar oamenii o iubesc și o idolatrizeaza, Delia susține ca niciodata nu și-a dorit sa fie celebra, si ca din contra, ii provoaca un anumit disconfort. Cel mai tare o deranjeaza ca oamenii cred ca trebuie…