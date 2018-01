Stiri pe aceeasi tema

- Colindul de Craciun este unul dintre obiceiurile romanești care a ajuns aproape sa se identifice cu cea mai importanta sarbatoare de iarna. In Ajunul Craciunului, cete de colindatori merg la casele oamenilor cantand ”Buna dimineața la Moș Ajun”. Daca gazda le deschide, copiii primesc nuci, covrigi,…

- Globalworth, cel mai important proprietar de spatii de birouri din Capitala, cu o valoare a portofoliului de peste un miliard de euro, a anuntat achizitia a doua noi terenuri, ambele situate in zona Gara Herastrau / Barbu Vacarescu din noul Central Business District al Capitalei. Oficialii Globalworth…

- Margrethe Vestager, comisarul european pe probleme de concurenta, va deschide o ancheta oficiala privitoare la taxele platite de IKEA, cel mai mare retail de mobila din lume, potrivit unor surse familiare cu situatie, citate de Politico. Ancheta asupra companiei, fondate in Suedia si cu…

- Walt Disney va cumpara compania 21st Century Fox Compania Walt Disney a anuntat, joi, ca va cumpara compania 21st Century Fox, detinuta de magnatul media Rupert Murdoch, pentru suma de 52,4 miliarde de dolari, potrivit BBC. Tranzactia va pune capat celor peste cinci decenii de expansiune a mogulului…

- In aceste zile febra bitcoin pare sa fi cuprins toata lumea. Zi de zi presa scrie despre noile recorduri atinse de moneda virtuala, iar oamenii cred ca investitiile in aceasta criptomoneda sunt o cale rapida spre bogatie. In SUA oamenii au inceput sa foloseasca cardurile de credit si sa contracteze…

- Joi dimineata, pe 14 decembrie, de la ora 07.30, va fi inaugurat cel de-al patrulea hipermarket LIDL din municipiul Suceava, in cartierul Zamca, unde nu mai este nici un alt magazin de o asemenea anvergura. Celelalte trei LIDL-uri sunt deschise la baza cartierului Obcini, la iesirea din Suceava ...

- Ce daca e deja iarna? Asta nu inseamna ca nu iti poti inlocui vechea centrala cu una mult mai performanta si mai eficienta. Confortul este accesibil datorita campaniei Buy-Back de la Roinstalatii. Astfel, poti beneficia de preturi reduse la echipamente de incalzire ultramoderne din gama Ariston ONE,…

- Principalul obstacol pe care il intampina antreprenorii atunci cand vor sa porneasca o afacere sunt educatia de profil, care a fost pusa pe primul loc de 26% dintre oamenii de afaceri, urmata de accesul la finantare si teama de esec, potrivit unui studiu realizat de EY Romania. Fata de anul…

- Compania sud-africana de investitii în real estate NEPI Rockcastle deschide joi centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea, primul centru comercial full-concept din regiune, dupa cum se arata în invitatia transmisa de reprezentantii companiei. Investitia în…

- Primaria Municipiului București da startul sarbatorilor de iarna vineri, la Targul de Craciun al Bucureștiului, din Piața Constituției, de unde, la ora 19,10 se va aprinde și iluminatul festiv de sarbatori.

- Globalworth, liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro, anunta actualizarea rezultatelor financiare ale companiei, dupa primele trei trimestre ale anului. In plus, compania anunta intentia de achizitie pe termen scurt a cinci cladiri de…

- Viena a fost punctul central al vieții lui Ludwig van Beethoven timp de mai bine de 35 de ani. Urmele care vorbesc despre celebrul compozitor sunt numeroase aici - de la noul Muzeu Beethoven, locuințe și memoriale, locuri care amintesc de triumful dar și de momentele dramatice din viața sa, monumente…

- Prezentatorul de televiziune Dani Oțil s-a numarat printre vedetele premiate la gala TV Mania. Premiile TV Mania au avut loc luni seara, 20 noiembrie, in Capitala. Printre cei care au fost premiați la gala respectiva s-a numarat și Dani Oțil, cel care prezinta emisiunea matinala de la Antena 1 alaturi…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova susține ca formalizarea de azi a colaborarii între Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma „Demnitate și Adevar” nu înseamna ca liberal-democrații sunt excluși din procesul de dialog pe marginea formarii unui bloc comun…

- Cinci antreprenori, uniti de pasiunea pentru mancarea sanatoasa, au pus bazele unui business inedit. Prin meniurile sanatoase pe care le creeaza ajuta companiile sa implementeze programe de crestere a productivitatii si loialitatii angajatilor. Povestea SanaGout a inceput in 2008, cu o investitie…

- Spitalul Judetean de Urgenta Alba va cumpara in urmatorii doi ani reactivi pentru analize de sange in valoare de aproximativ 7,6 milioane de lei, la care se adauga TVA. Achiziția se va face prin procedura de licitație, iar ofertele se pot depune pana in data de 14 decembrie 2017, ora 16.00. Contractul…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au depistat, in municipiul Pitesti, un barbat de 27 de ani, care transporta cu un autoturism, in scopul livrarii catre un client, 84 de sticle…

- Cel mai mare vanzator cu amanuntul de incalțaminte din Europa, compania germana Deichmann, deschide un magazin și la Targoviște. Acesta va fi Post-ul Deichmann, cel mai mare vanzator de incalțaminte din Europa, deschide magazinul de la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dani Otil face dezvaluiri socante! Prezentatorul a povestit intr-o emisiune TV despre cel mai greu moment prin care a trecut. Fiind obisnuiti sa il vedem mereu cu zambetul pe buze si plin de energie, nu stiam prin ce momente tragice a trecut acesta. Iubirea l-a adus il stare critica.

- La trei ani de la furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc, o banca straina incearca sa intre pe piata locala. E vorba de Banca Transilvania (simbol bursier TLV), una dintre cele mai mari institutii de credit din Romania, care a ajuns la o intelegere cu unul dintre principalii actionari ai…

- Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART Galati ofera, impreuna cu partenerii ei si cu sprijin european, 30 de finantari start-up in valoare de cate 177.000 lei fiecare pentru castigatorii concursului de idei de afaceri. De asemenea, 250 de romani din Diaspora vor avea parte de un program de formare antreprenoriala.

- Betis Sevilla va primi in aceasta seara dela ora 22:00 vizita formatiei Getafe, intr-un meci care va deschide runda a XI-a din La Liga. Partida se anunta a fi una foarte interesanta avand in vedere echilibrul valoric existent intre cele doua formatii.A

- Trebuie sa recunoastem, tuturor ne surade ideea pornirii unei afaceri proprii. Unii reusesc sa concretizeze aceasta idee, in timp ce multi nu se considera pregatiti si se lasa descurajati de riscurile pe care le presupune un voiaj de lunga durata in lumea business-ului. Ti-am pregatit cateva repere…

- Moda strazii este ceva care se considera ca a aparut nu datorita caselor de moda, ci direct de pe strada. Este asociata in general cu tineretul și cultura sa și este cel mai adesea intalnita in centrele urbane majore, scrie Ela Craciun pe blogul sau.

- Un taximetrist din Capitala a fost surprins intr-o ipostaza jenanta. Totul s-a intamplat in miezul zilei. Prezentatorul de televiziune Cabral, care și-a aniversat ziua de naștere luna aceasta , a primit o fotografie pe care a facut-o publica pe pagina sa de pe o rețea de socializare. In imaginea postata…

- Vremea rea din Capitala si soferii neatenti l-au determinat pe Dani Otil sa iasa la atac. Pe contul personal de socializare, vedeta i-a pus la punct pe conducatorii auto care circula cu viteza si care trec prin balti si uda, astfel, pietonii. A

- Mega Image va deschide in curand, in Campina, un magazin de proximitate Shop&Go. Aceste este situat la parterul blocului 7ABC, de langa Hotelul Muntenia, iar in aceste zile se lucreaza la amenajarea spațiului.

- Prezentatorul de televiziune Dani Oțil a comentat despre soferii care circula pe timp de ploaie și nu sunt deloc atenți la pietonii pe care ii stropesc cu apa din cap pana-n picioare. Vremea rea , precum ploaia sau zapada, da multe batai de cap celor aflați pe drum. Prezentatorul de televiziune Dani…

- Dani Oțil a primit provocarea vieții! Mentalistul Ștefan Simion l-a provocat pe Dani sa se urce alaturi de el, in mașina, și sa-l lase sa conduca legat la ochi. Cu multa uimire și spaima in suflet, prezentatorul de la "Neața cu Razvan și Dani" a fost nevoit sa fie "ochii" mentalistului.

- Un ordin vechi de noua ani interzice comercializarea in scoli si pe o raza de 100 m in jurul acestora a produselor cu continut mare de zahar, sare, grasimi „rele“ etc. Toata lumea-l stie, nimeni nu tine cont de el.

- Partidul Democrat a decis sa puna moratoriu pe optimizarea școlilor pentru a evalua ultimii zece ani de cand se realizeaza acest proces. Declarația a fost facuta de ministra educației, culturii și cercetarii, Monica Babuc, in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite…

- Gabriela Szabo a fost ministrul Tineretului și Sportului, iar acum este președinte la CSM București, cel mai puternic club de handbal din Romania. Fosta mare sportiva a scris istorie de mai multe ori pentru Romania prin zecile de medalii aduse și a și caștigat premii consistente in bani. O afacere…

- Au facut o afacere dupa reteta bunicii. O familie din Piatra-Olt a plantat peste 500 de butasi de trandafiri pentru dulceata, iar aceasta este preparata dupa o reteta simpla, fara conservanti, urmand sa ajunga in targurile de Craciun. Nu a fost o afacere costisitoare, iar proprietarii vor sa se extinda…

- Universitatea Babeș-Bolyai va fi prima universitate din Romania care va deschide un birou in Japonia, urmand ca, pana la finalul anului, o universitate din aceasta țara sa deschida, la randul ei, un oficiu la UBB.Decanul Facultații de Business din cadrul UBB, Ioan-Alin Nistor, instituție care…

- Decanul Facultatii de Business a UBB Cluj-Napoca, Ioan Alin Nistor, a declarat, vineri, la un seminar destinat companiilor japoneze din Romania, ca scopul acestui birou este aducerea unui numar cat mai mare de studenti japonezi in Romania. „UBB va deschide la sfarsitul lunii octombrie un birou in…

- Apa Nova Bucuresti le pregateste o placuta surpriza locuitorilor Capitalei. Incepand de luni, 16 octombrie, Apa Nova va deschide portile noului sau Centru Relatii Clienti, amplasat intr-un spatiu mai mult decat modern, situat pe strada Dinu Vintila nr. 11, intr-o cladire de ultima generatie, cu consum…

- O stire publicata de un serviciu respectabil, Dow Jones Newswires, a creat confuzie pe 10 octombrie. Articolul anunta ca Google cumpara rivala Apple pentru 9 miliarde de dolari si ca intelegerea a fost facuta inainte de moartea lui Steve Jobs. Mai mult, se preciza faptul ca personalul Google se va muta…

- Fostul premier si presedinte PSD – l-am numit pe Victor Ponta – demareaza un atac la baioneta impotriva lui Liviu Dragnea, urandu-i „succes” premierului Mihai Tudose in proiectul de a debarca de la Palatul Victoriei toti oamenii actualului sef social-democrat. Ponta sustine ca marea eroare a lui Dragnea…

- Relația din Razvan Simion și Lidia Buble a fost una dintre cele mai controversate subiecte ale anului 2015. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” avea o casnicie de mai bine de 15 ani cu Diana Simion. Cei doi pareau a fi de nedesparțit, mai ales ca aveau și doi copii impreuna, insa totul s-a…

- Radiografia Autostrazii Lugoj – Deva, facuta de ministrul Cuc la Timișoara. Sunt intarzieri serioase la unele loturi din Autostrada Lugoj-Deva, pentru un tronson din lotul 2 se face o noua licitație din cauza urșilor, la lotul 4 a durat mult relocarea unei peșteri cu lilieci, iar lucrurile merg greu…