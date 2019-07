Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece cetateni din Republica Moldova care munceau fara forme legale pe raza judetului au fost depistati de politisti, acestia fiind condusi sub escorta pana la punctul de trecere a frontierei de stat dupa ce au primit interdictia de intrare pe teritoriul national timp de sase luni, a informat,…

- Reprezentantii Armatei Romane au anuntat, joi, 23 mai, cu o ora inainte de inceperea festivitatilor dedicate aniversarii a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand si a Reginei Maria in Oradea, ca nu mai participa la festivitati, viceprimarul Oradei sustinand ca Armatei Romane, care confirmase prezenta,…

- Austria a interzis purtarea valului islamic in scolile primare. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat ieri in Legislativul de la Viena.Unul dintre parlamentarii de dreapta, care a sustinut proiectul, a declarat ca masura a fost luata pentru a elibera fetele de sub opresiune.

- Dani Oțil a uitat vremurile cand era mare cuceritor și dorit de toate femeile din showbiz și s-a cumințit. Prezentatorul TV are o relație de ceva timp cu Gabriela Prisacariu, zisa și Miss Funduleț, iar lucrurile intre ei par din ce in ce mai serioase pentru ca Dani Oțil este transformat total atunci…

- Dani Oțil a caștigat etapa de la Mangalia a Campionatului Național de Super Rally. Realizatorul TV a terminat circuitul in cel mai scurt timp, 2:32,025, la bolidul mașinii Radical SR4. Podiumul a fost completat de Constantin Aur și Cașuneanu Costel, ambii la volanul unor Skoda Fabia R5. In jur de 4.…

- Primarul comunei Coteana, Vasile Costea, a fost demis din funcție, miercuri, printr-un ordin al prefectului, el fiind declarat incompatibil printr-o decizie definitiva luata de Înalta Curte, la începutul anului, scrie realitateadeolt.net.