- Gabriela Cristea mai are un pic si naste. Frumoasa vedeta si sotul ei, Tavi Clonda au intrat pe ultima suta de metri. Bianca Sarbu o inlocuieste pe moderatoare in cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” iar in editia din aceasta seara Gabriela a intrat in direct telefonic.

- Florin Salam nu a putut veni astazi la slujba de creștinare a micuțului Matthias Ștefan, avand o meserie solicitanta, insa in cele din urma interpretul a ajuns la biserica, unde a și facut primele declarații despre fericitul eveniment. „Imi cer mii de scuze ca am intarziat! Asta mi-e meseria, fata mea…

- Acum are o cariera de succes, o familie superba care in curand va primi cu brațele deschise un nou membru, dar in trecut, Gabriela Cristea a fost și ea dezamagita. Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut o confesiune emoționanta in timpul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”.

- Fiecare roman a auzit macar de un om care a fost ajutat de Gigi Becali. Afaceristul a facut numeroase fapte bune atat in fata camerelor de luat vederi, cat si in spate, fara sa stie nimeni. In editia de astazi a emisiunii de la Antena Stars, Star Matinal de Weekend, Andrei Stefanescu a facut o confesiune…

- Fosta iubita a cantarețului de muzica Gheroghe Turda a facut noi declarații despre separarea de acesta. Gheorghe Turda a trait o poveste de iubire cu solista de muzica populara Nicoleta Voicu, insa cei doi și-au spus adio zilele acestea. Dupa separare, ambii au facut declarații despre motivul care…

- Razvan Botezatu a decis sa se mute definitiv in Germania. Acesta a anunțat ca vrea sa vanda casa pe care o are in Romania. Razvan Botezatu, fostul prezentator al matinalului de la postul de televiziune Antena Stars, s-a hotarat sa se stabileasca definitiv in Germania. Acesta nu iși mai dorește sa se…

- Efectele vacanței de sarbatori inca se resimt. Deși suntem aproape de jumatatea lunii, probabil ca inca te simți ușor dezorientata. Vacanța de iarna a lasat urme pe care acum trebuie sa le integrezi ușor, ușor in stilul de viața post-sarbatori. Fie ca e vorba de dereglari ale somnului, excese alimentare…