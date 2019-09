Dani Oţil, clipe de cumpănă. Prezentatorul TV a suferit un accident în timpul unui raliu Dani Oțil și copilotul sau au ieșit cu mașina in decor și s-au oprit intre copaci. In inregistrarea postata pe pagina sa de Facebook, se observa ca mașina este destul de grav avariata in partea frontala, insa cei doi sportivi nu au suferit rani și au ieșit fara probleme din autoturism. Din comunicatul de presa emis de organizator reiese faptul ca mai multe echipaje au suferit accidente din cauza traseului foarte dificil, iar altele au abandonat raliul din motive tehnice. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

