Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul Trib. Finala. 21 de concurenți, aproape doua luni in Madagascar. Astazi, am ajuns la sfarșitul aventurii. Inainte de marea finala, Sorin Brotnei și Mircea Zamfir trag linie: ce a insemnat pentru ei „Ultimul Trib”?

- Hazel Wood, din Essex, Marea Britanie, are acum 23 de ani și este urmarita pe un canal pe YouTube si un cont pe Instagram de peste 85.000 de oameni. Ea a reușit in doi ani sa stranga 23.000 de euro, suma care a ajutat-o sa-și ia, anul trecut, un apartament in valoare de 230.000 de euro. Tanara a dezvaluit…

- Deși a obișnuit pe toata lumea cu imaginea lui de „baiat de cartier”, dur și luptator, Dani Mocanu știe și cum sa fie ceva mai hazliu. Manelistul a postat o imagine, sa zicem, inedita, pe rețelele de socializare.

- Andra stabilește un nou record in muzica romaneasca cu piesa „Supereroi“ No.1 in trending pe YouTube și iTunes Romania in doar patru zile de la lansare. Saptamana trecuta, Andra le-a facut fanilor sai cel mai frumos cadou in luna iubirii și a lansat o noua melodie de dragoste in limba romana, piesa…

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, iar cifrele de pe Youtube susțin intocmai acest lucru. Și, pentru ca a scos recent o piesa care deja are succes, artistul s-a gandit cum anume poate sa-și rasplateasca fanii, pentru fidelitatea lor.

- LOTO. Jerry și Marge Selbee sunt doi pensionari, care au devenit milionari, dupa ce au folosit un calcul simplu pentru a caștiga la loterie. LOTO. Noul sistem de loterie prevedea ca daca nu este...

- Dani Mocanu a mai pregatit o „lovitura” de proporții pentru dușmanii lui! Manelistul a lansat o noua melodie prin intermediul careia le-a spus tuturor cat este de „șmecher” și cat de bine ii merge in viața.