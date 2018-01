Stiri pe aceeasi tema

- Asteroidul lat de 1.1 kilometri este mai mare decat cea mai inalta cladire de pe pamant, Burj Khalifa din Dubai, Emiratele Arabe Unite, care are o inalțime de 800 de metri. Obiectul spațial se afla pe o traiectorie care il va aduce aproape de Pamant, trecand pe langa Terra la 4 februarie, la o distanța…

- CONEXIUNI Fenomenul planetei Nibiru ia proprții de pandemie, s-au alaturat și alți impostori și amatori de senzațional cu orice preț. Escrocii au un dar al lor, jos palaria, sunt convingatori, vezi pe Ostap Bender, marele maestru al combinațiilor, personajul lui Ilf și Petrov. Ca rezultat, acum sunt…

- Azi e a cincea zi in care grupul de manifestanti, plecat miercuri din Cluj ca sa protesteze fata de modificarile aduse legilor justitiei, il petrece marsaluind. De dimineata au plecat din Sighisoara spre Rupea. Initiatorul demersului marturiseste pe Facebook ca tronsonul de sambata a fost cel mai greu…

- Descoperirea unui munte de apa inghețata situata chiar sub suprafața planetei Marte a fost salutata de oamenii de știința care o vad ca pe inca o dovada ca planeta roșie ar putea fi colonizata de oameni, scrie ABC. Cantitatea de gheața ar putea contribui la susținerea unei colonii umane și poate fi…

- Nicolae Guta este in al noualea cer de cand a aflat ca urmeaza sa devina tatic pentru a 12-a oara si-si rasfata sotia cum stie mai bine. Manelistul i-a luat un cadou de 50.000 de euro si o tine in puf.

- 2017 a fost anul in care Bitcoin (BTC) a urcat pana la Luna – „To The Moon” – asa cum le place sa se exprime Bitcoin entuziastilor. Cu toata atentia mediatica de rigoare, la nivel global. In ciuda celor care inca privesc fenomenul cu neincredere, moneda digitala nu are de gand sa revina…

- Apa reprezinta un compus fundamental pe Pamant si in organismul uman, aceasta se regaseste in proportie de 60%. Cercetatorii au analizat proprietatile fizice ale apei si au descoperit ca atunci cand are o temperatura cuprinsa intre 40 si 60 grade Celsius incepe sa penduleze intre doua stari diferite.…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association. Cel mai recent material discografic al cantaretului Ed Sheeran, intitulat "Divide",…

- Prima luna calendaristica a lui 2018 este cat se poate de speciala din punct de vedere astronomic, fiind marcata doua Luni Pline și o Eclipsa todata de Luna sau „Luna insangerata”. Fenomenul de Super Luna are loc cand astrul ajunge la cea mai mica distanța fața de Pamant in timpul rotației sale, cand…

- Triunghiul Bermudelor din Oceanul Atlantic nu este singurul loc misterios de pe Pamant, unde ambarcatiuni si avioane au disparut fara urma. Literatura de specialitate vorbeste de astfel de zone in...

- Descoperirea si mai ales explorarea planetelor nu consta doar in observarea lor cu ajutorul telescoapelor si inregistrarea unor parametri generali, mai ales daca se are in vedere descoperirea vietii sau cel putin a indiciilor prezentei organismelor...

- Chiar in aceste zile de mare sarbatoare in lumea creștina, artistul s-a gandit sa-i faca un bine celei care i-a daruit doua fetițe, scrie spynews.ro. Recent, Roxana Dobre a fost zarita in parcarea unui centru comercial, amplasat in apropierea Capitalei, la volanul autoturismului lui Florin Salam.…

- Manelistul proxenet, Dani Mocanu, are un nou mesaj pentru procurori. Mai exact, acesta a compus o noua piesa, special pentru procurorii DIICOT. Reamintim ca manelistul este cercetat sub control judiciar pentru proxenetism.

- In noaptea de Craciun peste doua miliarde de copii din intreaga lume primesc cadouri. Dar cum reușește Moș Craciun sa aduca bucurie tuturor? E o adevarata știința! O echipa de ingineri și economiști britanici au calculat tot ceea ce urmeaza sa se intample in noaptea de Craciun. Daca Moș Craciun ar oferi…

- La mai bine de 2.000 de ani de la venirea Mantuitorului pe Pamant apar mai multe dovezi despre cum s-a nascut religia crestina si Biblia. Doi cercetatori biblici au descoperit o copie originala au unui text vechi, care descrie invataturile lui Iisus fata de „fratele sau” Iacob. Geoffrey Smith si Brent…

- Potrivit programului oficial al funeraliilor transmis de Familia regala, sambata, la ora 10.45 sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui urmeaza sa iasa din Palatul Regal, iar la 11.00, in Piata Palatului va avea loc un serviciu religios, urmand ca la 11.25 convoiul sa se indrepte spre Catedrala Pariarhala,…

- Un barbat din Caransebes se afla acum intr-o stare de sanatate foarte grava dupa ce a fost lovit in cap. e pare ca un scandal iscat intre doi barbati s-a lasat cu urmari tragice la Caransebes. In urma unei neintelegeri intre cei doi a izbucnit o cearta iar unul dintre barbați l-a lovit pe celalalt cu…

- O furtuna solara de o intensitate deosebita, ce va lovi marți Terra, ar putea afecta grav toata infrastructura electica și ar putea provoca pene majore, scrie The Daily Star, citând un comunicat NASA.

- Oamenii de știința au reconstituit cel mai ciudat dinozaur care pare sa fi existat vreodata pe Pamant, pe baza unor fosile care ele insele au o poveste extraordinara - au fost furate și vandute prin contrabanda unor colecționari.

- Traficul feroviar este oprit pe firul II intre stațiile Rupea și Cața, aflate pe secția de cale ferata Brașov - Sighișoara, dupa ce locomotiva unui marfar, incarcat cu material lemnos, a luat foc in timpul deplasarii, iar șapte trenuri de calatori inregistreaza intarzieri totale de 1.075 de minute,…

- Microsatelitul francez a fost lansat in spatiu in aprilie 2016 in incercarea de a descoperi o bresa in aceasta teorie elaborata in urma cu un secol de celebrul fizician. Pana in prezent, insa, nu a reusit ... Expediat la 710 km de Terra, Microscope are ca scop testarea in vid si in spatiu a universalitatii…

- Poftele pot fi indeplinite chiar si in spatiu. Astronautii de pe Statia Spatiala Internationala au preparat pizza dupa ce de pe Pamant le-au fost livrate toate ingredientele necesare. Pofticiosul care a cerut aceste alimente este italianul Paolo Nespoli.

- O posibila alianța pe piața de retail cutremura concurența. Grupul Carrefour, al doilea retailer mondial si numarul unu in Europa, cu 10.100 de magazine in 34 de tari, face o mutare de senzație.Cu 303 magazine (hipermarketuri, supermarketuri, proximitate, online, Bringo) și peste 17 000 de…

- Aici, valorile si simbolurile nationale sunt cioplite in fibre de lemn care dainuie peste timp. Si ajung in toate colturile lumii, vorbind despre Romania intr-un fel in care doar mesterii maramureseni ai lemnului stiu sa o faca.

- PSD are tot felul de reprezentanti in Parlament. Daca unii sunt fara doar si poate oameni de toata isprava si bine intentionati, altii au probleme cu legea, unii au probleme cu gramatica, dar avem un caz care iese din orice fel de tipar mai sus enumerat. Alexandra Corina Bogaciu este deputat PSD…

- Judecatoarea Adina Ghita, membru UNJR a dat de pamant cu Departamentul de Stat al SUA dupa ce acesta a emis un comunicat in care cerea Parlamentului Romaniei „sa respinga propunerile care slabesc statul de drept și pun in pericol lupta impotriva corupției”.

- Un clip in timelapse realizat de NASA comprima evoluția a doua decenii de viața pe apa și uscat de pe planeta noastra.Cercetatorii NASA spun ca videocpliul reda „cea mai completa imagine globala a vieții pe Pamant pana in prezent”, transmite BBC.

- Sorin Carțu nu ințelege de ce Vasile Miriuța a mai revenit la Dinamo, dupa ce șefii au cautat timp de doua zile inlocuitori, iar dupa ce aceștia au refuzat, s-a ales sa se continue cu tehnicianul venit de la Chiajna. Mai mult, fostul antrenor al Craiovei și al FCSB-ului critica jocul lui Dinamo și…

- Denis Oprea, cunoscut in lumea manelistilor drept Ernest Edwards, a fost fotografiat ieri, cu putin timp inainte sa intre in coma. Poza, facuta in salonul in care era internat, a fost postata pe internet de un prieten, care a transmis un apel disperat si a povestit ce au zis medicii despre artistul…

- Astronomii au confirmat existenta unui obiect de dimensiuni mari care a trecut pe langa Pamant saptamanile trecute. Originea acestuia nu este cunoscuta, iar oamenii de stiinta spun ca tocmai am fost ”vizitati” de primul asteroid interstelar, unul care nu arata deloc familiar si nu seamana cu nici un…

- Noul preot al Parohiei Ticusu Nou a fost instalat saptamana trecuta. Preotul Claudiu-Vasile Streulea a fost ales sa conduca parohia dupa plecarea preotului Gheorghe Oprea, care a pastorit acolo timp de 18 ani. Biserica „Sfanta Parascheva” a devenit neincapatoare pentru numarul mare de…

- Dani Mocanu s-a confruntat cu mai multe probleme cu legea, in ultima perioada, dar se pare ca asta nu i-a afectat viata pe plan personal. Manelistul este mai indragostit ca niciodata si vrea sa se casatoreasca.

- Compania care detine jocul de carti „Cards Against Humanity“ s-a alaturat democratilor, ecologistilor si celor care sustin imigrantii in lupta impotriva construirii zidului de la frontiera propus de Donald Trump, potrivit Independent.

- Postul Craciunului 2017. Lasata secului. Traditii si obiceiuri POSTUL CRACIUNULUI 2017. Lasata Secului. Credincioșii incep sa se pregateasca pentru cea mai mare sarbatoare a anului. Lasata Secului are loc pe 14 noiembrie, cu o zi inainte de intrarea in Postul Craciunului. POSTUL CRACIUNULUI…

- Analistul Basrab Panduru a reacționat dur la auzul veștii ca Dinamo l-a cedat la CFR Cluj pe Valentin Costache. Acesta a avut o reacție dura la adresa lui Ionuț Negoița, pe care nu il vede capabil sa administreze un club de talia lui Dinamo. "Se intelege ca transferul se face pe 600-700.000 de euro.…

- Doi tineri au fost culcați la pamânt cu doua lovituri de pumn de un taximetrist, în fața clubului Noa. Loviturile incasate de cei doi au fost atât de violente încât aceștia au ramas întinși pe asfalt, unul dintre ei parea inconștient.…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce trei muncitori de la CFR au fost prinsi sub un mal de pamant, sambata dimineața, in apropiere de Peștera Bolii, in județul Hunedoara. Oamenii sapau un terasament la calea ferata in apropiere de Petrosani.

- Trei muncitori care executau lucrari la un pod de cale ferata au fost suprinsi, sambata, sub un mal de pamant in localitatea Pestera Bolii din judetul Hunedoara. Potrivit unui comunicat de presa al IGSU, la fata locului au fost deplasate doua autospeciale de stingere cu module de descarcerare si…

- El este cercetat in stare de libertate, insa a fost convocat la DIICOT Targoviște, acolo unde procurorii l-au anunțat ca urmeaza sa ii fie pusa sub sechestru toata averea, relateaza Romania tv. Dani Mocanu s-a prezentat in fața procurorilor insoțit de avocatul sau. La ieșire, manelistul nu…

- Vestea ca Dani Mocanu a ajuns din nou in fata procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate i-a surprins pe fanii artistului. Mai ales ca, la primele ore ale acestei dimineti, manelistul le-a dezvaluit cum arata cel mai nou tatuaj pe care si l-a facut.

- Atunci cand vorbim de fenomene meteo extreme, ne gandim la uragane sau la inundatii devastatoare care au loc in diferite colturi ale globului. Daca tindem sa credem ca vremea de pe Pamant poate fi uneori necrutatoare, nici nu putem concepe semnificatia cuvantului ”extrem” atunci cand vorbim de conditiile…

- Concentratia de dioxid de carbon in atmosfera terestra a ajuns la un nivel record in anul 2016, potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), care avertizeaza ca aceasta evolutie ar "initia schimbari impredictibile in sistemul climatic". Cresterea de anul trecut a fost cu 50% mai mare…

- Dupa probleme cu tiroida, Oana Roman se confrunta cu alte necazuri in privinta sanatatii, iar acum are ochii afectati. Totul are legatura cu problemele ei mai vechi de sanatate, pe care nu le-a tratat la timp.

- Accident de munca in comuna Gura Șuții. Un muncitor de 33 de ani a murit strivit de un mal de Post-ul DAMBOVIȚA: Un muncitor a murit dupa ce un șanț de pamant s-a prabușit peste el apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doamna Stoica, așa cum ii spun elevii ei, are o calitate pe care rar o intalnești in mediul preuniversitar romanesc, inițiativa combinata cu un entuziasm aproape copilaresc. Atunci cand povestește despre concursurile la care participa cu elevii sai, ai impresia ca este ea insași elev, atat de mult…

- Mihai Morar iși aniverseaza gemenele, Mara și Cezara. Cele doua implinesc noua ani. Mihai Morar, despre care Daniel Buzdugan a facut recent dezvaluiri , este un cunoscut om de radio și de televiziune de la noi. In plan personal, Mihai Morar formeaza un cuplu cu Gabriela , cea cu care are doua fete adorabile,…

- Potrivit politistilor, femeia, in varsta de 41 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, ea fiind implicata in scandalul de joi seara, cand un barbat care a fost prins de politisti, fiind suspectat de mai multe spargeri, a reusit sa fuga. Femeia este cercetata pentru utraj, dupa ce a imbrancit un politist.…