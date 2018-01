Stiri pe aceeasi tema

- Infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor cercetate de polițiștiLa data de 28 decembrie a.c., ora 21.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud, in timp de se aflau in serviciul de patrulare pe raza localitații Homocea, au auzit focuri de arma…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- Un barbat, de 48 ani s-a ales cu dosar penal pentru parasirea locului producerii accidentului. La data de 27 decembrie a.c., in cadrul cercetarilor intr-un dosar penal, privind savarsirea infractiunii de parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, fapta inregistrata…

- Marti dimineata a avut loc la Bucov, in apropierea Gradinii Zoo, un accident rutier. E vorba despre un autoturism care a intrat intr-un copac. Accidentul le-a ridicat semne de intrebare politistilor, in contextul in care conditiile meteo erau normale, nefiind polei pe carosabil. Iata ce au constatat…

- Seful Politiei Rutiere din Giurgiu s-a ales cu dosar penal de Craciun. El este acuzat de ucidere din culpa, braconaj si nerespectarea regimului de arme si munitii, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea TV.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au deschis un nou dosar penal in cazul licentelor Microsoft. Fostul tenisman Dinu Pescariu, dar si omul de afaceri Claudiu Florica, cei care au denuntat intreaga afacere, au calitatea de suspect in aceasta ancheta.

- Un dosar penal a fost intocmit la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi in urma evenimentului produs, luni, la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu” Calarasi unde șapte elevi au acuzat dureri abdominale dupa ce au consumat suc cumparat de la chioșcul din incinta unitații de invațamant. Purtatorul…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un barbat din municipiu care este banuit ca nu ar fi anuntat politia, dupa comiterea unui accident rutier, in urma caruia o femeie a fost ranita usor. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii rutieri din Sebes l-au identificat pe un barbat de 58 de ani, din Sebes,…

- Un tanar s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volanul unei masini care avea aplicate numere de inmatriculare expirate de patru ani și jumatate. Miercuri, in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila au depistat un barbat de 30 ani, din județul Brașov, care a condus,…

- Un barbat din Techirghiol s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un barbat, de 35 de ani, din orasul Techirghiol, judetul Constanta, care…

- La data de 12 decembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti au fost sesizati prin apelul 112 de un participant la trafic, cu privire la faptul pe DJ 661 Targu Carbunesti, a avut loc un accident de circulatie. Din primele cercetari efectuate de politisti…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Expozivi si Substante Periculoase au depistat un barbat de 55 ani, din comuna Corod care, in perioada noiembrie-decembrie 2017, folosind o arma de tir sportiv cu aer comprimat, calibrul 5,5 mm, detinuta legal, a vanat pasari pe fondul de vanatoare “Corod”, fara…

- La data de 11.12.2017, polițiștii din cadrul Postului de Politie Comunal Mihai Viteazu au depistat pe raza comunei un tanar de 24 ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, care se sustragea cercetarilor intr-un dosar penal privind savarșirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul…

- Un barbat de 60 de ani din comuna Ulmi, s-a ales cu dosar penal dupa ce a plimbat o vulpe Post-ul TARGOVIȘTE: Dosar penal pentru un barbat care a omorat o vulpe, dupa care a plimbat-o prin oraș apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- “Cand am vazut imaginile am inceput sa plang si eu pentru ca nu mai suportam. Plangea in suspine, saracutul”. Sunt cuvintele tatalui baietelului de 5 ani terorizat de un tanar costumat in Mos Nicolae. Mama copilului ar fi vrut sa ii aplice o corectie micutului, asa ca a transformat indragitul personaj…

- Un dosar penal ar fi fost deschis pe numele șefului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Potrivit rosbalt.ru, politicianului i se incrimineaza ca ar fi savarșit mai multe crime deosebit de grave.

- Polițiștii din Alba au intocmit un dosar penal pe numele reprezentantului societații comerciale Temexson SRL care a tras artificiile de 1 Decembrie la Alba Iulia fara acord din partea pompierilor și poliției. Societatea comerciala care a organizat focul de artificii a depus o solicitare pentru ca spectacolul…

- "Am fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de sambata spre duminica, un tanar ar fi aruncat cu o sticla spre sediul PSD. In urma sesizarii, a fost identificat autorul, pagubele sunt nesemnificative, dar in cauza a fost deschis un dosar penal pentru tentativa de distrugere", a declarat…

- Ministrul Afacerilor Interne a declarat, miercuri seara, la o televiziune naționala, ca a gasit in locuința sa personala un dispozitiv de inregistrare. Carmen Dan a precizat ca nu a solicitat, la preluarea funcției, nici locuința de la stat, nici protecție din partea SPP. Parchetul General a deschis…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar de ucidere din culpa in urma accidentului de tren de aseara de la Targu Jiu, in care si-au pierdut viata un barbat, de 48 de ani, si un tanar, de ...

- In data de 24 noiembrie a.c., in jurul orelor 18.00, pe raza localitații Tarnava, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Axente Sever au identificat un barbat in varsta de 30 de ani, domiciliat in comuna Mihaileni, care transporta cantitatea de 1.3 m3 lemne, fara forme legale. Read More...

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au identificat in trafic un tanar din judetul Tulcea, fara permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism ce avea numerele de inmatriculare expirate, informeaza Garda de Coasta. Pe timpul legitimarii barbatului,…

- Trupul neinsuflețit al actriței Stela Popescu va fi transportat la Institutul Național de Medicina Legala (INML) in vederea efectuarii necropsiei. Politia Capitalei a a anuntat ca a deschis dosar penal pentru moarte suspecta, conform procedurilor, in conditiile in care actrita a fost gasita decedata…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, orele 09.00, patrula de siguranța publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe M.D., de 25 de ani, din municipiul Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala. Din primele cercetari, efectuate de politisti, a…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a furat bunuri in valoare de 111 lei dintr-un magazin. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 9.00, patrula de siguranța publica din cadrul Politiei Alba Iulia l-a identificat pe M.D., de 25 de ani, din municipiu, ca persoana…

- Doi barbati din Bistrita-Nasaud sunt cercetati de politisti, dupa ce au fost identificati de oamenii legii ca fiind autorii unor furturi comise in urma cu cateva luni. Unul dintre cei doi a lacomit la un telefon mobil, pe care l-a furat dintr-o locuinta. Celalalt, desi aflat la o varsta la care ar trebui…

- Tragedie la Suceava! Cinci copii care se aflau intr-o statie de autobuz din satul Liteni, comuna Moara, din judetul Suceava, au fost loviti, marti dupa-amiaza, de un autoturism scapat de sub control.

- Medicul era in timpul liber si iesise sa ia masa cu cativa prieteni. La un moment dar, fiul unei foste paciente, care a murit luna trecuta, s-a napustit asupra ei si a inceput sa o ia la palme. Barbatul i-a reprosat ca ea este de vina pentru decesul mamei sale. Femeia ajunsese la spital cu…

- Un tanar in varsta de 19 ani din comuna Lupsa este cercetat penal de Politie dupa ce a furat un telefon mobil in valoare de 3.800 de lei, dintr-un local public, la Cimpeni. Potrivit IPJ Alba, luni, 13 noiembrie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Orasului Cimpeni l-au identificat…

- Fostul premier Dacian Cioloș reacționeaza marți dupa ce DNA a anunțat ca a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). „Abia acum ințelegem mai bine de ce "aia de la Bruxelles" sunt "vinovați" de dezastrul din Romania…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a fost implicat acum trei zile într-un scandal monstru, produs într-un club de fițe din București, iar imaginile au facut înconjurul presei.

- „La data de 8 noiembrie, in jurul orei 13.30, politistii Sectiei 5 Urbana Iasi (Bularga, n.r.) au depistat o femeie in varsta de 55 de ani, din municipiul Iasi, in timp ce detinea in toneta, cel mai probabil in vederea comercializarii, un numar de 580 de pachete cu tigari. Acestea au fost ridicate in…

- Rusia a intentat un dosar penal pe numele liderului lumii interlope Oleg Pruteanu, alias Borman. El este acuzat ca a infiintat si condus o grupare criminala specializata in trafic de droguri.Moldoveanul risca de la 20 la 25 de ani de inchisoare sau chiar detentie pe viata.

- Un tanar in varsta de 20 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a iesit in trafic cu un autoturism neinmatriculat. Duminica, la ora 13.45, un echipaj din cadrul Poliției orașului Cajvana a oprit pentru control, pe DC 43B din localitate, un autoturism fara numar de inmatriculare, condus de un ...

- In urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 23 – 29 octombrie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 243 controale, din care 228 pe drumurile publice, 15 in fondul…

- Procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui tanar din Tucia, student la Facultatea de Medicina, de la Universitatea Ovidius, din Constanta. Cel in cauza este acuzat de dare de mita. In rechizitoriul cauzei se arata ca "la data de 12 septembrie hellip; cel in cauza a introdus intr…

- „In ziua de 25 octombrie, in jurul orei 8, politistii Postului de Politie Butea au depistat in flagrant un barbat de 61 de ani, in timp ce conducea un moped pe raza comunei Butea, care nu era inregistrat fara a avea permis de conducere. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- Un șofer in virsta de 58 de ani, din Șaru Dornei, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins baut la volan. El a fost oprit pentru control de un echipaj de poliție, ieri, la ora 22.20, in localitatea de domiciliu. Barbatul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,96 de […]

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Alba este cercetat de politistii din Hunedoara. A fost prins la volanul unui autoturism, cu permisul suspendat. Potrivit IPJ Hunedoara, sambata, 21 octombrie, in jurul orei 12.55, polițiștii rutieri au depistat in trafic un barbat in varsta de 44 de ani, din judetul…

- Politistii din Ialomita au aplicat 15 sanctiuni contraventionale pentru incalcari ale legislatiei privind activitatile de exploatare si valorificare a materialului lemnos, in urma unei actiuni de control, la 2 societati comerciale de profil.A fost intocmit dosar penal fata de administratorul acestora,…

- Un batran in varsta de 80 de ani, din Crucea, s-a ales cu dosar penal pentru doua infracțiuni dupa ce a taiat noua arbori nemarcați, pe care intenționa sa-i transporte la domiciliul sau. Acum doua zile, joi, polițiști de la Postul comunal Crucea l-au depistat pe octogenar in timp ce transporta cu ...

- La data de 16 octombrie, un barbat, de 30 ani, din Bistrița, in timp ce conducea un autoturism prin localitate, a pierdut controlul acestuia, intrand in coliziune cu un alt autoturism, parcat pe partea stanga a sensului sau de deplasare. In urma coliziunii a rezultat avarierea autoturismelor. Barbatul…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din județul Argeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos in timp ce conducea un autoturism, avand permisul de conducere suspendat. La data de 13 octombrie, politistii Sectie 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in…

- "Domnule procuror, sunt nevinovat/, Despre infracțiuni eu doar am cantat./Unu’ care libertatea o iubeste/, Nici prin cap nu-i trece sa se faca peste", acesta este mesajul pe care manelistul Dani Mocanu l-a trimis, in versuri, procurorilor DIICOT. Dani Mocanu este cercetat penal de procurorii…

- La data de 12 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identitificat, pe raza municipiului Constanta, un autoturism care figureaza in baza de date ca fiind urmarit de autoritatile din Marea Britanie, din data de 4 aprilie a.c..Autoturismul in cauza se afla in posesia…

- La data de 11.10.2017, politistii din cadrul Politiei Municipiului Mangalia au depistat un barbat, de 20 de ani, din Mangalia, care a condus un autoturism neinmatriculat, pe strada Portului din localitate, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Un autoturism, in care se aflau patru persoane adulte și un copil, a cazut, sambata, in Dunare, in zona comunei Coronini. Una dintre persoanele care se aflau in mașina — șoferul — a reușit sa se salveze și sa ajunga la mal. Acesta a fost transportat la spital in vederea acordarii primului ajutor medical,…

- Un tanar de 29 de ani din Sebes s-a ales cu dosar penal pentru distrugere dupa ce, probabil nervos ca pierdea la „pacanele”, a spart ecranul unui aparat dintr-o sala de jocuri. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Sebes l-au identificat pe un tanar de 29 de ani din Sebes, ca persoana…

- Un tanar din localitatea Coarnele Caprei s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politisti in timp ce conducea un autoturism prin comuna fara sa detina permis. "In ziua de 4 octombrie, in jurul orei 12, politistii Postului de Politie Coarnele Caprei au depistat un tanar de 25 de ani in timp…