- Artistul Dani Mocanu, cunoscut interpret de manele, a fost ridicat marti de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, chiar in ziua in care implineste 27 de ani, anunța observator.tv.Implicat de ceva timp intr-un dosar penal in care era acuzat de comiterea infractiunii de…

- Dupa aproape trei ani de mandat, 21 de senatori au luat cuvantul in plenul Senatului de mai puțin de 10 ori, alți 61 au vorbit de peste 50 de ori. Cel mai activ senator este Mihai Goțiu USR, cu 773 luari de cuvant in plen. La polul opus, 3 senatori au luat cuvantul doar la depunerea juramantului,…

- Ministrul de Interne Andrei Nastase a declarat pentru Sputnik ca, la una din ședințele extraordinare ale Legislativului, procurorul general interimar urmeaza sa vina in Parlament și sa solicite ridicarea imunitații unor deputați.

- Cunoscutul interlop Leo de la Strehaia a fost arestat în aceasta dupa-amiaza. El este cercetat în acelasi dosar în care este implicat si fiul sau, arestat acum câteva zile.

- Descindere de amploare, vineri, la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Medicul Florin Georgescu a fost luat de "mascati", potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale. Aceleasi surse mai spun ca ar fi fost vorba despre un flagrant organizat de anchetatori. Se pare ca doctorul a fost luat…