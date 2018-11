Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Frantei, campioana mondiala en-titre, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, de selectionata Olandei, in Divizia A, grupa 1, din Liga Natiunilor informeaza news.roWijnaldum, in minutul 44, si Depay, in minutul 90+5, din penalti, au fost marcatorii olandezilor.…

- Gareth Bale a fost accidentat la aductori sia ratat meciurile din octombrie, inclusiv amicalul cu Spania. Selectionerul Ryan Giggs l-a mai convocat si pe James Lawrence (Anderlecht) pentru prima oara. Tara Galilor va evolua cu Danemarca in Liga Natiunilor, iar apoi va juca un meci amical contra Albaniei.

- Croația și Anglia s-au anihilat reciproc in duelul in cadrul etapei a III-a din din cadrul Grupei a IV-a Seria A in Liga Națiunilor, terminand nedecis, scor 0-0 intr-o grupa dominata autoritar de Spania, care este lider cu șase puncte din tot atatea posibile. Pentru Croația și Anglia acesta este primul…

- Ultimele patru confruntari din faza 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2018-2019 vor avea loc astazi. Trei din cele patru partide programate astazi, Luceafarul Oradea- Astra ( ora 16:00), Fotbal Club Rapid – Turris-Oltul Turnu Magurele (ora 18:45) si Unirea 1924 Alba Iulia – FCSB (ora 21:30)…

- LIGA NATIUNILOR. Liga Natiunilor. Liga Natiunilor, un proiect al fostului presedinte UEFA Michel Platini, a debutat, joi, cu 55 de echipe la start, impartite in patru esaloane valorice, care se vor bate si pentru calificarea la Euro 2020.

- Noua competitie inter-tari intre reprezentativele europene incepe astazi si este structurata pe esaloane valorice, cu promovari si retrogradari. Rezultatele din Liga Natiunilor, vor conta in stabilirea urnelor valorice pentru preliminariile Euro 2020, iar competitia insasi va furniza patru echipe calificate…

- Situație incredibila in fotbalul european. Danemarca, fosta rivala a Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale, va folosi o echipa formata in principal din jucatori de futsal la meciul amical cu Slovacia și cel oficial cu Tara Galilor, al doilea in Liga Natiunilor.

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi programul etapei a 8-a din Liga 1, care se va desfașura in perioada 14-17 septembrie, dupa pauza prilejuita de meciurile echipei naționale cu Muntenegru (7 septembrie) și Serbia (10 septembrie), din Liga Națiunilor. Cel mai așteptat meci al etapei va fi…