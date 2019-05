Danemarca vrea schimbarea regulilor Schengen "Trebuie sa recunoastem faptul ca avem nevoie de controale permanente la frontiere", a spus prim-ministrul, precizand ca "ne confruntam cu unele provocari care vor fi de durata - presiuni migratorii, criminalitate transfrontaliera si amenintari teroriste".



Rasmussen a facut afirmatiile respective in contextul unei vizite la Krusa, la granita Danemarcei cu Germania. El a apreciat ca trebuie schimbate regulile Spatiului Schengen, din care face parte si tara sa, si in cadrul caruia circulatia cetatenilor europeni este permisa fara pasapoarte si fara controale la frontierele interne.



O… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia sa vine dupa ce vineri operatorul proiectului, Nord Stream 2 AG, a avertizat ca intarzierea obtinerii permiselor din Danemarca ar putea amana pana in 2020 inaugurarea gazoductului. Grupul rus Gazprom va suporta jumatate din costurile de constructie ale gazoductului Nord Stream 2,…

- La Berlin, 20.000 de manifestanti, potrivit organizatorilor - cateva mii potrivit politiei - au demonstrat in centrul capitalei, de la emblematica piata Alexanderplatz pana la Coloana Victoriei, in parcul Tiergarten.Mii de proeuropeni au participat de asemenea la manifestatii la Frankfurt…

- Sondajele sunt parte componenta a campaniilor electorale. Cei care cred si ele, ca si cei care nu cred, arunca un ochi pe ele si cel putin o clipa stau in cumpana. Nu au de pierdut decat in cazul in care nu tin seama de ele. Daca un partid este cotat cu un procent mai mare decat cel indeobste acceptat,…

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea pentru…

- Conducta de gaze Nord Stream 2, subiect de disputa dintre europeni, ruși și americani, s-a confruntat cu un nou obstacol. Aceasta conducta de 1.200 km ar trebui sa prevada livrarea de gaze rusești catre Germania prin Marea Baltica, iar finalizarea este prevazuta pentru sfarșitul anului 2019, potrivit…

- Consorțiul Nord Stream 2 AG a venit cu o noua varianta de contruire a controversatului gazoduct astfel incat sa obtina cat mai mult sprijin pentru demararea proiectului. Astfel, compania a propus luni cea de-a treia ruta posibila pentru amplasarea acestei conducte prin apele teritoriale ale Danemarcei,…

- Viitorul zonei euro este in pericol daca cele 19 state membre nu se pun rapid de acord asupra reformelor necesare pentru a-si creste convergenta economiilor, a afirmat vineri ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, in marja reuniunii Eurogrup, care se desfasoara la Bucuresti, transmite Reuters.…