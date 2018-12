Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca intentioneaza sa ii gazduiasca pe imigrantii nedoriti intr-un loc extrem de neprimitor - o insula mica si greu accesibila, unde se afla in prezent laboratoarele, grajdurile si crematoriul unui centru pentru cercetarea bolilor contagioase la animale, a relatat luni cotidianul american New York…

- Germania isi mentine angajamentul fata de construirea gazoductului Nord Stream 2, destinat sa transporte gaz rusesc spre Europa ocolind Ucraina, in pofida escaladarii tensiunilor in regiune, a indicat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert. SUA si alte voci…

- Gazprom a anuntat luni ca un tribunal elvetian a emis un ordin ce prevede blocarea platilor de la operatorii gazoductului Nord Stream, ca parte a disputei legale dintre producatorul rus de gaze naturale si compania ucraineana Naftogaz, transmite Reuters. Toate platile de la Nord Stream AG…

- Danemarca va prelungi pentru inca sase luni controalele la granita cu Germania, avand in vedere amenintarile la adresa securitatii si necesitatea de a tine sub control fluxul de migranti, informeaza vineri agentia germana de presa dpa. "Se mentin la un nivel ridicat amenintarea terorista impotriva Danemarcei…

- "In urmatoarele doua saptamani, pana cand legea va fi repusa in discutie, este timp sa gasim cele mai bune solutii si sa actionam conform unui principiu sanatos: 'masoara de doua ori si taie o data'. Deci sa nu ne grabim, ci sa trecem prin Parlament cea mai buna forma a legii. Mi-as dori ca aceasta…

- Danemarca are in plan constructia unei insule in apropierea portului din Copenhaga pentru a satisface nevoia de spatiu a numarului din ce in ce mai mare de locuitori din acest oras, relateaza vineri Reuters citand un anunt al premierului. Insula, ar putea fi infiintata pana in anul 2070, ar putea…

