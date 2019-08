Danemarca va limita acvacultura în mare 'Danemarca a atins limita numarului de pesti care pot fi crescuti in mare fara a pune in pericol mediul inconjurator...Trebuie sa fim pionieri ai ecologiei si in materie de piscicultura', a declarat ministrul danez al Mediului, Lea Wermelin, intr-un comunicat publicat luni seara in care anunta oprirea dezvoltarii de ferme de acvacultura in mare. Decizia a fost salutata imediat de organizatiile pentru protectia mediului care critica poluarea provocata de piscicultura in mare, in special ca urmare a hranirii pestilor si a deseurilor. In schimb, presedintele federatiei companiilor daneze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

