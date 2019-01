Danemarca va construi insule artificiale pentru crea un Silicon Valley european langa Copenhaga Danemarca va construi noua insule artificiale in zona de sud a capitalei Copenhaga, in ideea de extinde zona industriala si a atrage investitii in regiune, a anuntat luni Guvernul danez, transmite AFP.



Intr-un oras unde populatia creste si spatiile pentru birouri lipsesc, cele noua insule ar urma sa fie construite incepand din 2022 pe o suprafata de trei milioane de metri patrati. Primele terenuri vor fi vandute in 2028, iar proiectul, ale carui detalii privind finantarea nu au fost facute publice, ar urma sa fie finalizat in 2040.



Guvernul de la Copenhaga spera sa atraga pana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

