Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a avut loc la Galati, cu ocazia inceperii construirii unui vas specializat in operatiuni in Marea Nordului, comandat de compania britanica Hanson UK, unul dintre cei mai importanti „jucatori” europeni in domeniul materialelor de constructie.

- O primarie din Romania s-a gandit la o metoda „inovatoare” de a acoperi gaurile din carosabil. „Craterele” de pe strazile din Slanic, județul Prahova, au fost „pavate” cu bucați vechi de asfalt, luat din alte zone unde s-au facut decopertari, a notat observatorulph.ro. Slanicenii au acționat pe principiul…

- Femeile din Targu Mures care nu isi mai folosesc posetele vechi sunt invitate sa le doneze in cadrul proiectului "Puternice impreuna, femei pentru femei", initiat de o organizatie de tineri, iar donatiile respective vor ajunge in luna octombrie la femei din medii defavorizate. "Multe femei…

- Doua lucrari importante pe Drumul Național 10 ar putea fi realizate de aceeași firma. Este vorba despre firma de casa a fostului baron local Victor Mocanu, Conferic SRL. Zilele acestea, reprezentanții Direcției Regionala de Drumuri și Poduri București vor decide daca oferta financiara depusa de aceasta…

- Romanii care vor sa casesze mașinile vechi și sa cumpere unele noi au la dispoziție, incepand din 19 august, un nou pachet de 20.000 de vouchere prin programul Rabla. Potrivit unui cpmunicat al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), persoanele fizice care vor să-şi caseze un autoturism…

- ONG-urile de mediu se arata ingrijorati de initiativa deputatilor socialisti Oleg Lipskii si Alexandru Jolnaci, dar si a deputatilor din blocul "ACUM", Dumitru Alaiba si Petru Frunze, de a umple țara cu autobuze vechi.

- Campioana olimpica americana Dalilah Muhammad a doborat recordul mondial la 400 m garduri, cu ocazia Campionatelor americane de atletism ale Statelor Unite, duminica la Des Moines (Iowa), informeaza AFP. Muhammad, medaliata cu aur la JO 2016 de la Rio, a fost cronometrata in 52 sec 20/10, imbunatatind…