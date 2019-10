Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE de mediu desfașurata la Luxemburg. UE iși propune sa reduca emisiile de carbon cu 40% pana in 2030, in timp ce Comisia Europeana intenționeaza sa le reduca la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii globale.…

- O intalnire a miniștrilor de mediu din UE a scos la iveala o propunere interesanta care ar putea schimba radical industria auto in urmatoarele decenii. Danemarca vrea interzicerea tuturor mașinilor diesel și pe benzina in Europa, pana in 2040, ca parte dintr-un plan de combatere a schimbarilor climatice.…

- STRATEGIE Peste 2.500 tancuri, blindate si piese autopropulsate de artilerie vor fi transferate in Romania, Polonia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia si Lituania, state aflate pe toata latura de Est a NATO.

- Cel mai mare decalaj intre saraci și bogați din UE se inregistreaza in Romania. Cei mai saraci romani traiesc cu 3,25 euro pe zi Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung…

- Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania erau 338.791 paturi, fata de 326.098 paturi in 2016, in timp ce in Bulgaria erau 348.724 paturi, comparativ cu 328.264 paturi in anul 2016.Dupa acest indicator, Romania se situa in anul 2017 cu mult in urma tarilor…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- Prețurile la energia electrica din Romania, platite atat de consumatorii casnici cat și de cei non-casnici, sunt printre cele mai mici din Europa. La fel stau lucrurile și in ceea ce privește prețurile la gazul natural, conform datelor furnizate de Eurostat, organismul de statistica al Uniunii Europene.…