Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire a miniștrilor de mediu din UE a scos la iveala o propunere interesanta care ar putea schimba radical industria auto in urmatoarele decenii. Danemarca vrea interzicerea tuturor mașinilor diesel și pe benzina in Europa, pana in 2040, ca parte dintr-un plan de combatere a schimbarilor climatice.…

- De luni intregi, in Tbilisi, se consuma un episod care la prima vedere seamana mult cu evenimentele de la București, din 10 august 2018. Laitmotivul ultimelor luni, chiar al ultimilor ani, cel puțin la nivel european, pare sa fie conturat in jurul unei rezistențe a cetațenilor informați. Fie ca vorbim…

- Cota de piata a motorizarilor diesel a coborat la 25- la nivelul primelor opt luni ale acestui an, de la 38- in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Mai mult, atat motorizarile pe benzina cat si cele diesel au cedat catre…

- Decizia de luni a CE vine dupa ce in februarie Tribunalul General de la Luxemburg, cea de-a doua instanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a anulat un ordin al Executivului comunitar impotriva facilitatilor fiscale acordate multinationalelor de Belgia. In 2016, Comisia Europeana…

- La 12 septembrie, Parlamentul European, care dupa alegerile europene din luna mai si-a reconfirmat sprijinul pentru candidata Laura Codruta Kovesi, si-a desemnat noua echipa de negociatori pentru functia de procuror-sef european.Noua echipa este formata din presedinta Comisiei de control…

- Cinci state membre ale Uniunii Europene - Franta, Germania, Irlanda, Luxemburg si Portugalia - au fost de acord sa primeasca migranti salvati in Marea Mediterana de vasul de caritate Eleonore, aflat sub pavilion german, a anuntat marti Comisia Europeana, potrivit DPA.

- Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania erau 338.791 paturi, fata de 326.098 paturi in 2016, in timp ce in Bulgaria erau 348.724 paturi, comparativ cu 328.264 paturi in anul 2016.Dupa acest indicator, Romania se situa in anul 2017 cu mult in urma tarilor…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa (fata de 39,5% in 2013), iar anul trecut cel mai ridicat procent s-a inregistrat…