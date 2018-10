Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa spre aprobare in Parlament, a precizat oficialul danez. Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga, scrie agerpres.ro.

- Șoferii din Romania trebuie sa fie foarte atenți in momentul in care alimenteaza. Denimurea carburanților va fi schimbata incepand cu 12 octombrie. Schimbarea se aplica in toate statele Uniunii Europene și in Turcia. Toate mașinile alimentate cu benzina vor folosi carburanți notati cu litera „E” . …

- Veste buna pentru soferi. Pretul carburantilor la pompa ar putea sa scada, pentru ca Guvernul ia in calcul eliminarea supraaccizei. Astfel, benzina si motorina s-ar ieftini cu aproximativ 32 de bani pe...

- ”Am lansat o idee in Guvern, se discuta acest lucru in cadrul Guvernului si ca sa o spun comun, am propus eliminarea supraccizei la combustibil, ceea ce va conduce la scaderea pretului la pompa. In prima faza ai o scadere in ceea ce priveste veniturile la buget, dar pe termen lung vei avea o crestere…

- Mai mult de jumatate din pretul unui litru de benzina reprezinta taxe, care sunt varsate de marii jucatori de pe piata romaneasca in conturile statului. Practic fara aceste taxe: TVA, accize, supra-acciza un litru de benzina ar costa DOAR 2,90 lei, conform datelor Oil Bulletin. Un litru de motorina…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca acciza la carburanti ar putea fi scoasa. ”Ne putem gândi la scoaterea accizei la carburanti. Eu personal, mi-as dori foarte mult. În cazul în care s-ar scoate, efectul s-ar duce catre populatie.…