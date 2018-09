Stiri pe aceeasi tema

- Politia daneza a inchis vineri, 28 septembrie, temporar, traficul pe doua poduri importante, principala statie feroviara din capitala Copenhaga si serviciile de feribot din Danemarca inspre Suedia si Germania. Masurile care survin, potrivit unui ziar suedez, in cadrul unei operatiuni legate de un caz…

- Austria a propus joi folosirea fortelor armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE.…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat marti la "duritate" si "forta" in fata teroristilor, in reactie la incidentul produs in cursul diminetii la Londra, unde un barbat a lovit cu masina o bariera de securitate de la parlament, ranind trei persoane, relateaza AFP si Reuters. "Inca un atac terorist…

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters. Deja operatorul aerian irlandez anulase 146 de curse…