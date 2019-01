Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca intenționeaza sa construiasca noua insule artificiale, la sud de Copenhaga, in incercarea de a atrage companii de tehnologie, pe fondul lipsei de locuințe și de spațiu de birouri, a anunțat guvernul, citat de The Guardian."Ne adresam companiilor de inalta tehnologie, dar vom avea…

- Danemarca are in plan construirea a noua insule artificiale, la sud de capitala Copenhaga, in incercarea de a atrage companii de tehnologie, pe fondul lipsei de locuinte si de spatiu de birouri. "Ne adresam companiilor de inalta tehnologie, dar vom avea nevoie mereu si de productia de bunuri…

- Danemarca intentioneaza sa construiasca noua insule artificiale, la sud de Copenhaga, în încercarea de a atrage companii de tehnologie, pe fondul lipsei de locuinte si de spatiu de birouri, a anuntat guvernul, citat de The Guardian.

- Danemarca intentioneaza sa construiasca noua insule artificiale, la sud de Copenhaga, in incercarea de a atrage companii de tehnologie, pe fondul lipsei de locuinte si de spatiu de birouri, a anuntat guvernul, citat de The Guardian.

- Tragicul accident s-a produs pe un pod din Danemarca, dupa ce din vagoanele unui marfar s-au desprins mai multe navete cu bere si au cazut peste trenul de pasageri. In urma acestui accident, sase persoane si-au pierdut viata. Accidentul s-a produs miercuri, pe un pod, in apropiere…

- Copenhaga și-a rechemat ambasadorul din Iran și va face apel Uniunii Europene sa impuna mai multe sancțiuni Teheranului, a declarat marți ministrul danez de Externe Anders Samuelsen, dupa ce agenti ai serviciilor secrete iraniene au fost acuzați de complot in Danemarca, relateaza France 24.

- „Avem de-a face cu un atac planuit de serviciile secrete iraniene pe teritoriul danez. Evident nu putem si nu vom accepta acest lucru", a declarat Andersen. Tinta potentialului atac face parte dintr-un grup de rezidenti iranieni din Ringsted. Autoritatile cred ca gruparea face parte din Miscarea Araba…

- Statul insular Sri Lanka s-a clasat pe primul loc in topul tarilor care merita sa fie vizitate in 2019, urmat de Germania si Zimbabwe, potrivit ghidului ''Best in Travel 2019'' realizat de Lonely Planet, relateaza dpa. Lista celor mai atractive zece tari care trebuie vizitate…