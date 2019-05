Stiri pe aceeasi tema

- Distanta s-a redus considerabil in intentiile de vot pentru legislativele australiene din 18 mai, chiar daca opozitia de centru-stanga isi pastreaza un usor avans fata de actualul guvern conservator, potrivit unui sondaj Newspoll dat publicitatii luni, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres.…

- Social-democratii au castigat duminica alegerile parlamentare din Finlanda, la 20 de ani dupa ultima lor victorie, cu un usor avans in fata partidului antiimigratie si eurosceptic al Adevaratilor Finlandezi. Partidul, condus de fostul ministru de finanţe Antti Rinne, a obţinut 40 de mandate…

- Social-democratii din Finlanda, care ar putea iesi pentru prima data invingatori la alegeri in ultimii 20 de ani la scrutinul de duminica, intentioneaza sa majoreze taxele pentru a finanta sistemul generos de asistenta sociala din tara. Partidul Social-Democrat, condus de Antti Rinne, conduce în…

- Expertul in drept Alexandru Cuznețov a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova despre șansele redusa ca in Moldova sa se desfașoare alegeri parlamentare anticipate. Expertul a spus ca la ora actuala, reieșind din comportamentul pe care il au jucatorii politici, șansele unor alegeri parlamentare sunt…

- "Daca vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, ele trebuie sa se desfasoare asa cum au votat cetatenii tarii la referendumul consultativ din 24 februarie, adica sa fie alesi 61 de deputati, nu 101', a declarat Pavel Filip intr-un interviu pentru cotidianul Tribuna.Pavel Filip aminteste…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a atras atentia asupra riscului major al organizarii unor alegeri parlamentare anticipate in urmatoarele luni, in cazul in care partidele vor ajunge in Parlament in urma votului de duminica nu vor putea constitui o majoritate, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Presedintele Consiliului spaniol de Ministri Pedro Sanchez ia in calcul sa convoace alegeri legislative anticipate la 14 aprilie, dezvaluie agentia de presa EFE citand surse guvernamentale anonime, relateaza Reuters potrivit news.ro.Speculatii circula de mai multe zile in Spania cu privire…