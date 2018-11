Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Danemarcei cu privire la decizia de prelungire a efectuarii controalelor la frontiera danezo-germana pana la data de 11 mai 2019. In aceste conditii, toate persoanele care calatoresc pe rutele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Danemarcei cu privire la decizia de prelungire a efectuarii controalelor la frontiera danezo germana, pana la data de 11 mai 2019.Potrivit MAE, in aceste conditii, toate persoanele care calatoresc…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc catre sau de pe aeroportul international Nikola Tesla din Belgrad ca, urmare anuntului administratiei aeroportului, acesta este inchis temporar pentru cateva ore , dupa ce un avion al companiei Egypt Air a ramas blocat pe pista…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranța Alimentara a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul țarii a virusului pestei porcine africane. Astfel, in toate punctele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie conform careia, in perioada urmatoare, in Grecia exista riscul contractarii virusului West Nile, cele mai afectate regiuni fiind Attica si Peloponez.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Canada ca provincia British Columbia se confrunta, incepand de la mijlocul lunii august, cu puternice incendii de padure, care cuprind zeci de mii de hectare, in urma carora au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Germania si in Croatia ca in aceste tari sunt in vigoare coduri meteo de canicula, iar pe teritoriul statului croat circulatia rutiera este aglomerata. Potrivit MAE. in Republica Federala…