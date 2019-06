Stiri pe aceeasi tema

- Guvernului cancelarului Angela Merkel va trebui sa introduca un nivel minim al pensiilor și sa adopte o noua lege privind protecția mediului pentru a-i pastra la putere pe aliații social-democrați din SPD. Condițiile puse de SPD au fost anunțate dupa ce Andrea Nahles a demisionat din fruntea partidului…

- Orientarea populista sustinuta de Partidul Poporului (PP) intruneste in prezent consensul majoritatii danezilor si a fost urmata si de guvernul condus de liberalul Lars Lokke Rasmussen, care isi incheie mandatul."Social-democratii s-au gandit ca, pentru a nu pierde inca un rand de alegeri…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la Bruxelles, la summitul Partidului Popular European si la reuniunea informala a Consiliului European. Potrivit agendei oficiale, seful statului va participa de la ora 14,00 (ora Romaniei) la summitul PPE si de la ora 19,00 (ora Romaniei) la reuniunea…

- Margrethe Vestager, candidat „cap de lista” pentru Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), fost ministru de Interne si de Economie in Danemarca si Comisar european pentru Concurenta, a declarat joi ca sprijina ideea ca tarile membre UE ce nu respecta statul de drept sa suporte consecinte…

- Comunicat – drept la replica transmis de Departamentul de Comunicare al PSD Suceava. “In speranța ca Gheorghe Flutur și-a revenit suficient din indignarea ce-l lovise ca urmare a unei manifestari așa zis „staliniste” a dlui Liviu Dragnea la intalnirea cu activul PSD de la Dumbraveni, suficient zic pentru…

- Consorțiul Nord Stream 2 AG a venit cu o noua varianta de contruire a controversatului gazoduct astfel incat sa obtina cat mai mult sprijin pentru demararea proiectului. Astfel, compania a propus luni cea de-a treia ruta posibila pentru amplasarea acestei conducte prin apele teritoriale ale Danemarcei,…

- Gradina zoologica din Copenhaga a primit miercuri, in cadrul unei ceremonii oficiale prezidate de regina Margareta a II-a, prima sa pereche de ursi panda, in baza unui acord de cesiune incheiat intre Danemarca si China, relateaza EFE. Ursuletii, care au ajuns saptamana trecuta in capitala…

- Primarul Mihai Chirica s-a intalnit astazi, la Palatul Roznovanu cu Excelența Sa Søren Jensen, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Regatului Danemarcei in Romania. „Discuțiile au vizat modalitațile de colaborare in special in domeniile eficienței energetice și digitalizarii serviciilor oferite…