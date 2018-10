Stiri pe aceeasi tema

- "Am decis sa-l rechem imediat pe ambasadorul danez la Teheran pentru consultari (...). Danemarca nu poate tolera in niciun mod ca indivizii aflati in legatura cu serviciile de informatii iraniene sa puna la cale atacuri asupra unor persoane'' pe teritoriul sau, a declarat ministrul de externe danez…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite, a cerut miercuri Statelor Unite sa ridice sanctiunile impotriva Iranului care vizeaza ajutorul umanitar si aviatia civila.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis marti ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat in noaptea de luni spre marti de catre antiaeriana siriana in cursul unui raid israelian,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters. "America se concentreaza pe un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor…

- Premierul irakian Haider al-Abadi si-a anulat vizita programata la Teheran, 'din cauza calendarului incarcat', a anuntat duminica serviciul sau de presa, in aceeasi zi in care seful guvernului de la Bagdad a fost puternic criticat de Iran pentru pozitia sa privind sanctiunile impuse de SUA, transmite…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a afirmat ca i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, concluziile serviciilor de informatii din spatele deciziei SUA de a reimpune sanctiunile impotriva Iranului, relateaza miercuri agentia DPA. Conte a precizat ca a facut aceasta solicitare…