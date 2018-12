Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia a criticat dur, joi, rectificarea bugetara anuntata de Guvernul Viorica Dancila, a doua pe acest an, care ar urma sa intre in dezbaterea Executivului la sedinta de vineri. PNL spune ca, din datele Ministerului Finantelor Publice, reiese ca exista o gaura la buget de 12 miliarde de lei, iar…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, se gandește la masuri liberale pentru revitalizarea turismului. Reducerea TVA pana la nivelul de 5% nu este suficienta, crede demnitarul, care ar vrea și alte masuri care sa atraga mai ales turiștii straini. El a dat exemplul turismului din Olanda, țara renumita…

- Reducerea TVA de la 24% la 20% operata in 2016, odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal initiat de Darius Valcov, in calitate de Ministru al Finantelor, nu a avut efectul scontat. In momentul taierii taxei, s-a argumentat ca masura va genera o...

- ”Romania pare ințepenita intru-un perpetuu razboi politic. Se cearta puterea cu opoziția, puterea cu puterea, opoziția cu opoziția și in general, toți cu toți. Pana și ministrul Finanțelor se cearta public cu șeful ANAF, pe miliardele care lipsesc din buget.O sa spuneți: așa a fost mereu. O…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala va centraliza pana in octombrie toate informatiile privind datoriile pe care persoanele fizice le au la stat, urmand ca, pana in 15 noiembrie, oamenii sa fie informati cat au de platit, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Eugen…

- Emir Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani i-a oferit saptamana trecuta președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, un avion de lux, Boeing 747-8, drept cadou pentru prietenia care ii leaga, scrie Hurryiet. Aeronava Boeing 747-8 VIP, care a ajuns miercuri in Istanbul, valoreaza 400 de milioane…

- Inflația va reveni pe un trend de scadere spre finalul acestui an, ceea ce se va vedea mai mult din octombrie, a susținut Eugen Teodorovici , ministrul Finanțelor publice, in ciuda faptului ca recentele date arata altceva. „Inflația va scadea ușor incepand din luna octombrie și pana in decembrie, dupa…

- Intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si cel al Justitiei, Tudorel Toader, si cei doi consilieri prezidentiali, Mihaela Ciochina si Cosmin Marinescu, s-a incheiat,...