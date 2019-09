Danemarca: Haos în sistemul de justiție, provocat de descoperirea unei eroari a programului de localizare GPS pentru telefoanele mobile Metoda de a utilizarea datele oferite de serviciile de localizare GPS al telefoanelor mobile pentru a soluționa infracțiuni este acum reevaluata în Danemarca, dupa ce o eroare a pus sub semnul întrebarii mii de cazuri și a dus la eliberarea a peste 30 de deținuți, scrie France 24.



Aproximativ 10.700 de cazuri, începând cu unele din 2012, sunt acum reverificate, dupa ce au aparut îndoieli legate de credibilitatea datelor de geolocalizare, oferite de operatorii de telefonie mobila. Erori similare au creat haos și în cammine din SUA și Africa de Sud

Sursa articol: hotnews.ro

