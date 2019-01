Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au luat o decizie importanta, in faza camerei preliminare, in dosarul in care omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky contesta decizia prin intermediul careia s a dispus inceperea judecatii sale, in proces fiind deferit justitiei si Danut Capatina, fostul…

- Solutionat in prima instanta la data de 16 mai 2018 in urma cu opt luni , dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare nu a ajuns pana la acest moment, potrivit portalului instantelor de judecata, la…

- Trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta, pentru trafic de droguri, un tanar din Constanta a fost condamnat in prima instanta. Judecatorii din Tribunalul Constanta au decis condamnarea inculpatului la trei ani…

- Uniunea Europeana a blocat activele Serviciului iranian de informatii si a doi agenti, in contextul in care Olanda a acuzat Iranul de asasinarea a doi disidenti, iar Franta si Danemarca au denuntat o serie de comploturi iraniene in Europa, in timp ce Teheranul a acuzat UE ca protejeaza "teroristi",…

- 1.000 de arbori taiați ilegal din padurile Argeșului. Tehnician silvic, condamnat la 3 ani și 8 luni de inchisoare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Pitesti, privind pe I.G.M., de…

- Fostul senator UDMR și fost presedinte ANRE, Olosz Gergely, a fost condamnat, joi, de catre magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Decizia este definitiva.Masgistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au menținut…

- Tribunalul Harghita a decis emiterea unei noi adrese catre Serviciul Roman de Informatii (SRI), prin care solicita acestei institutii sa clarifice implicarea in dosarul presedintelui Consiliului Judetean, Borboly Csaba. La termenul de joi al procesului in care presedintele CJ Harghita…