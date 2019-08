O persoana a fost usor ranita intr-o explozie survenita in cursul noptii langa agentia daneza de administrare fiscala din Copenhaga, intr-un incident calificat miercuri de politie drept un atac deliberat, transmite Reuters.



Nu se stie deocamdata cine s-a aflat in spatele atacului.



Explozia, care a avut loc in jurul orei locale 22:15 (20:15 GMT), a spart geamurile si a avariat structura metalica de la intrarea principala in cladirea fiscului din Nordhavn, in apropiere de centrul Copenhagai.



Politia a incercuit zona si le-a cerut angajatilor sa nu intre in cladire,…