- Franta incheie pe locul 3 la editia din acest an a Campionatului Mondial, dupa ce a invins Germania in finala mica, scor 26-25, cu un gol marcat in ultima secunda de Nikola Karabatic. Titlul mondial va fi disputat incepand de la ora 18:30 de Danemarca si Norvegia.

- Castigatoarea titlului mondial din 2017, Franta, a obtinut duminica, la Herning, medalia de bronz a actualei editii a competitiei, dupa ce a invins in finala mica reprezentativa Germaniei, cu scorul de 26-25 (9-13), informeaza News.ro.Finala pentru titlul mondial va avea loc tot duminica,…

- Campioana olimpica en-titre, Danemarca, va intalni reprezentativa Norvegiei in finala Campionatului Mondial 2019, dupa ce a eliminat, vineri, la Hamburg, detinatoarea trofeului, Franta, iar Norvegia a trecut de Germania, in semifinalele competitiei, relateaza News.ro.In prima semifinala a…

