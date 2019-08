Doi suedezi sunt suspectati ca s-au aflat la originea exploziei care a vizat la inceputul lunii august sediul administratiei fiscale de la Copenhaga, incident soldat cu un ranit si pagube materiale substantiale, au anuntat miercuri autoritatile daneze, transmite AFP. Unul dintre cei doi barbati, in varsta de 22 de ani, a fost arestat marti in Suedia, a declarat politia daneza intr-o conferinta de presa. Celalalt suspect, in varsta de 23 de ani, inca este cautat de politie. ''Am facut perchezitii la mai multe adrese din Suedia. Am confiscat automobilul despre care noi credem ca a fost folosit…