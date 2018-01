Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a postat, miercuri seara, un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.”Citesc faptul ca, Lars Lokke Rasmussen,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are una dintre cele mai dure intervenții publice de la preluarea mandatului, dupa ce premierul Danemarcei a cerut sancționarea Romaniei pentru nerespectarea standardelor drepturilor omului in privința condițiilor de detenție. Ministrul afirma ca autoritațile daneze…

- Cu ocazia primei parti a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfasurata la Strasbourg in perioada 22-26 ianuarie 2018, senatorul Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a fost ales prim-vicepresedinte al Comisiei pentru afaceri politice…

- Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, considera ca Rusia și alte țari „problema”, membre ale Consiliului Europei, ar trebui sa ramana in organizație cat timp ele nu incalca patru articole esențiale din Convenția Europeana a Drepturilor Omului. Declaratia lui Thorbjørn Jagland…

- Astazi, 22 ianuarie 2018, portalul de știri EU Today a publicat un raport privind sistemul justiției din România care analizeaza motivele pentru care reformele judiciare și penale, care au fost solicitate României înainte de aderarea la UE, nu au fost inca îndeplinite. Raportul…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) se întrunește în prima sesiune din anul 2018, în perioada 22-26 ianuarie curent, la Strasbourg. Din delegația Republicii Moldova la sesiune fac parte deputații Marian Lupu (șeful delegației naționale), vicepreședintele legislativului…

- GRECO, organismul anti-corupție al Consiliului Europei, a publicat un raport foarte critic la adresa Romaniei. In document se vorbește despre lipsa de progrese in lupta impotriva corupției. Parchetul General a reacționat și susține ca modificarile legislative au influențat negativ progresele din justiție.…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a publicat joi raportul pentru Romania privind prevenirea coruptiei in randul membrilor Parlamentului, al judecatorilor si procurorilor, in cadrul celei de-a patra runde de evaluare, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Intr-un raport publicat azi, exact in momentul in care difuzam si noi acest material, GRECO, organismul anti-coruptie al Consiliului Europei anunta ca Romania a facut „progrese foarte limitate“ in implementarea recomandarilor facute pentru prevenirea si combaterea coruptiei in cazul membrilor Parlamentului,…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie…

- Potrivit unui comunicat postat, miercuri, pe site-ul ministerului, intrevederea celor doi oficiali a avut loc marti, la sediul CEDO. "Delegatia romana a prezentat demersurile intreprinse pentru punerea in aplicare a masurilor generale adecvate in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori. Potrivit unui comunicat de presa, postat miercuri pe site-ul…

- Ca europarlamentar, Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European actiunile PSD-ALDE privind justitia, in mai multe cuvantari. In 1 februarie 2017, in Parlamnetul European, Viorica Dancila a anuntat ca in Romania au avut loc proteste violente, cu petarde si pietre aruncate.

- Intrevedereava avea loc la sediul CEDO, incepand cu ora 14.00, iar discutiile vor viza foia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca, ulterior, o echipa de experti de la Justitie,…

- Mai multe asociații civice au lansat, domunica, un apel catre președintele Klaus Iohannis, sa medieze conflictul atat intre autoritațile statului, cat și intre stat și societate, in legatura cu modificarea legislației penale. ”Apelam la dumneavoastra pentru a folosi toate instrumentele pe care Constituția…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Inaltul demnitar il indeamna pe șeful statului sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia privind reformele in domeniul judiciar adoptate de Parlamentul Romaniei. "Draga domnule presedinte, Consiliul Europei este angajat sa ofere cea mai mare prioritate colaborarii cu statele membre pentru…

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- CHIȘINAU, 21 dec – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova l-a numit joi, 21 decembrie, pe Vitalie Pârlog în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate, pentru un termen de cinci ani. Vitalie Pârlog a fost propus în aceasta funcție de un grup…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri doua legi controversate prin care se sporeste controlul puterii executive asupra sistemului judiciar, sfidand practic decizia luata cu cateva ore inainte de Comisia Europeana de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii…

- Un avocat a fost interceptat, in timp ce vorbea cu o clienta, iar Romania a fost condamnata de CEDO, pentru ca magistrații Curții Europene pentru Drepturile Omului au apreciat ca fara a exista o cauza penala in curs, nu poate fi dispusa interceptarea convorbirilor telefonice. CEDO a acordat atunci depagubiri…

- In recomandarile GRECO exista și imbunatațiri - adoptarea codului de conduita, iar la discuțiile care au avut loc recent intre reprezentanții grupului și o delegație a Romaniei, in perioada 4 - 8 decembrie, la Strasbourg, s-a manifestat o dorința reciproca de colaborare, a declarat, luni, pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), din cadrul Consiliului Europei (CoE), a decis, intr-o sesiune plenara desfasurata in perioada 4-8 decembrie, sa efectueze evaluari de urgenta ale proiectelor de lege privind sistemul judiciar din Romania, se arata intr-un comunicat

- Romania trebuie sa prezinte grupului de state impotriva corupției (GRECO) din cadrul Consiliului Europei un raport asupra modificarilor propuse legilor justiției. Termenul limita este data de 15 ianuarie 2018, informeaza Adevarul.ro. Motivul invocat de GRECO este acela ca modificarile legilor justiției…

- Aflat într-o vizita de lucru la Strasbourg, președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a avut o întrevedere cu Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei. Potrivit serviciului de presa al formațiunii, subiectele principale abordate în cadrul întâlnirii…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- Un nou penitenciar va fi construit in Romania, in locul a trei unitati militare din localitatea buzoiana Unguriu. Potrivit primelor informații, penitenciarul va fi unul modern, cu dotari de ultima ora și va avea un regim semideschis. Vestea l-a bucurat și pe primul gospodar al comunei, care spune ca…

