Danemarca are în plan construirea unei insule în apropiere de Copenhaga Danemarca are in plan constructia unei insule in apropierea portului din Copenhaga pentru a satisface nevoia de spatiu a numarului din ce in ce mai mare de locuitori din acest oras, relateaza vineri Reuters citand un anunt al premierului. Insula, ar putea fi infiintata pana in anul 2070, ar putea gazdui locuinte pentru 35.000 de persoane. De asemenea, aceasta ar putea proteja orasul de efectele cresterii nivelului marilor, a declarat in cadrul unei informari de presa Lars Lokke Rasmussen, prim-ministru al Danemarcei. ''Capitala se dezvolta rapid, intr-un ritm nemaiinregistrat pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

