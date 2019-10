Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca si alte zece state din Uniunea Europeana cer interzicerea masinilor care functioneaza pe diesel sau benzina. Termenul limita ar fi anul 2040. Decizia statelor vine ca raspuns la incalzirea globala, ale carei efecte se resimt deja in intreaga lume.

- Danemarca, susținuta de alte 10 țari ale Uniunii Europene, a cerut interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel și pe benzina pana in 2040, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza Euronews. Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE de mediu desfașurata…

- O intalnire a miniștrilor de mediu din UE a scos la iveala o propunere interesanta care ar putea schimba radical industria auto in urmatoarele decenii. Danemarca vrea interzicerea tuturor mașinilor diesel și pe benzina in Europa, pana in 2040, ca parte dintr-un plan de combatere a schimbarilor climatice.…

- Romanii au scos mai multi bani din buzunar in septembrie pentru un plin de carburant decat la inceputul anului. Potrivit celei mai recente statistici a Comisiei Europene, un litru de benzina costa, in medie, pe 23 septembrie, 1,159 euro, echivalentul a 5,506 lei, iar unul de motorina - 1,203…

- Combaterea poluarii cu ajutorul mașinilor electrice este o prioritate pentru China, cea mai mare piața auto din lume și cea mai mare piața pentru vehiculele cu emisii reduse sau zero. In ciuda scaderii vanzarilor din ultimele 12 luni, guvernul chinez se gandește la varianta interzicerii mașinilor pe…

- Mai multe state europene vor renunta interzice comercializarea masinilor pe benzina si motorina, pentru a combate poluarea, si asta intr-un orizont de timp nu foarte indepartat, mai putin de zece ani.

- Franța va interzice din 2040 vanzarea mașinilor pe benzina, motorina sau gaz. Iar din 2050, pe șosele ar trebui sa circule doar autoturisme electrice. Așa ca statul francez cauta sa le ofere cetațenilor posibilitați de a-și procura astfel de vehicule la prețuri avantajoase.