"Dupa descoperirea unui obiect suspect am decis, din ratiuni de securitate, sa inchidem cea mai mare parte a aeroportului din Aarhus si am evacuat oamenii in timp ce continuam investigatiile", a anuntat politia pe Twitter.



Politia a precizat ca 140 de persoane au fost evacuate intr-o cladire din apropiere, iar un avion cu 70 de pasageri la bord a fost oprit pe pista.



Politia a adaugat ca zborurile de pe si spre aeroportul din Aarhus vor fi oprite pentru moment.



La fata locului, au fost chemati experti in dezamorsarea bombelor.



Un purtator de cuvant a declarat…