- Rezultate inregistrate in partidele disputate, joi, in preliminariile Campionatului European din 2020, potrivit news.ro:Grupa D Gibraltar - Danemarca 0-6 Au marcat: Skov '6, Eriksen '34, '50 (ambele penalti), Delaney '69, Gytkjaer '73, 78Irlanda - Elvetia 1-1Au…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…

- Inainte de a participa la Campionatul European sub 17 ani din Slovenia, naționala condusa de Carmen Buceschi și Mia Radoi va fi prezenta in perioada 21-27 iulie la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku. Romania se numara printre cele opt naționale participante in turneul feminin, alaturi…

- Vladimir Putin a interzis vineri companiilor aeriene rusesti sa zboare spre Georgia, unde mii de persoane au manifestat pentru a doua seara consecutiv impotriva puterii considerate proruse, la o zi dupa violente izbucnite in urma interventiei unui deputat rus in legislativul acestei foste republici…

- Nationala masculina de volei a Romaniei s-a calificat in finala competitiei Silver League, miercuri, dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 3-0 (25-20, 25-19, 25-23), la Slagelse, in Grupa B.Tricolorii, calificati la turneul final al Campionatului European, au obtinut a cincea victorie din…

- Danemarca l-a numit selectioner, incepand cu vara anului 2020, pe Kasper Hjulmand, care a semnat un contract pe patru ani cu federatia de fotbal din aceasta tara, relateaza Reuters. Danezul Hjulmand, 47 ani, il va inlocui vara viitoare pe norvegianul Aage Hareide, care a condus nationala…

- Kosovo a reușit surpriza serii în meciurile din preliminariile pentru Euro 2020: 3-2 pe terenul Bulgariei, în timp ce Ucraina a trecut la limita, scor 1-0, de Luxemburg.Malta vs România 0-4/ Puternici cu cei miciRezultate înregistrate în partidele disputate,…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, luni, in preliminariile Campionatului European din 2020, potrivit news.ro:Grupa A Bulgaria - Kosovo 2-3Cehia - Muntenegru 3-0