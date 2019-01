Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru David a anunțat ca fundașul central Linas Klimavicius și fundașul dreapta francez Damien Dussaut, 24 de ani, vor efectua maine vizita medicala și vor semna apoi cu Dinamo. Dezvaluie ca mai Dinamo va mai face doua transferuri și ca echipa se pregatește sa se mai desparta de doi jucatori, Salomao…

- Dupa un sezon slab, Real Madrid prgatește doua mutari spectaculoase pentru sezonul viitor. Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, vrea sa dea o dubla lovitura și sa-i aduca pe mijlocașii Eden Hazard, de la Chelsea, și Christian Erkisen, de la Tottenham, anunța The Sun. Belgianul Hazard, 28…

- Dinamo a pus pe lista de cumparaturi pentru 2019 doi fotbaliști trecuți de 30 de ani: atacantul Bogdan Stancu (31 de ani) și portarul Nicolae Calancea (32). Dinamo ofera șansa relansarii unor cariere. Cu toate ca au dat chix cu Torje, cu Grozav și cu Tade in 2018, "cainii" nu se lasa și cauta sa renasca…

- Ionel Danciulescu a plecat de la Dinamo in toamna acestui an, insa n-ar spune nu unei reveniri, mai ales ca Rednic tocmai l-a dat afara pe George Trandafir, omul care ii ținea locul la formația roș-alba. "Eu daca ma intorc? Am spus-o, niciodata sa nu spui niciodata. Dar acum echipa e cea mai importanta,…

- La emisiunea GSP Live de azi, moderatorul Costin Ștucan și jurnalistul GSP Cristi Geambașu discuta despre contractul dinamovistului Diogo Salomao, despre ce alte echipe din Liga 1 fac ozonoterapie și ce transferuri pregatește Gigi Becali la FCSB. GSP Live poate fi urmarita de la ora 09:01 pe video.gsp.ro…

- Rednic le-a promis nou-veniților ca vor caștiga mult mai mult din ianuarie, pana la 9.000 de euro lunar, dupa ce antrenorul va scapa de cațiva dintre fotbaliștii vechi și va micșora astfel fondul de salarii. La Dinamo va urma o noua remaniere, indiferent de rezultatele pe care o sa le inregistreze echipa…

- Marius Niculae, fostul atacant al celor de la Dinamo, a prefațat derby-ul de duminica dintre Dinamo și FCSB. "Sageata" a nominalizat jucatorii din lotul Rednic care spera sa faca diferența. "Pare un meci total dezechilibrat, nu numai din punct de vedere al clasamentului, ci și din punct de vedere al…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a dezvaluit la conferința de presa de dinaintea meciului cu FC Voluntari, de luni, ce transferuri pregatește echipa roș-alba și ca niciun coleg nu va pleca. "De acum inainte nu va mai pleca nimeni. Le-am zis jucatorilor ca nu mai pleaca. Ma bazez pe ei. Au plecat…