Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa spun ca sunt dezamagita si revoltata. Dezamagita pentru ca nu e corect atata timp cat argumentele Romaniei nu sunt luate in considerare. Am mers in PE, am vorbit cu dl Timmermas si am spus lucruri pe care nu poate spune ca nu le stie, si ma refer la protocoale. Eu nu pot accept sub nicio…

- Progresele facute de Bulgaria in ceea ce privește Mecanismul de Cooperare și Verificare au fost apreciate de Comisia Europeana. Vicepreședintele Frans Timmermans a declarat, marți, ca vecinii noștri ar putea sa scape de MCV pana la finalul mandatului lui Juncker. CE a remarcat marti, in raportul MCV…

- "Cred ca a fost prezentata foarte foarte alarmist la noi aceasta rezoluție. Daca ne uitam la prevederile din ea, nu sunt lucruri, cu cateva excepții, care sa fie cu adevarat cutremuratoare, sunt chestiuni generale și mai mult chiar, in textul rezoluției, cei care au propus-o au cerut ca, la nivelul…

- Plenul Parlamentului European dezbate, astazi, situatia statului de drept din Romania, la dezbateri fiind prezenta si Viorica Dancila. Dezbaterea din plenul PE incepe la ora 9.00, ora Strasbourgului, si va dura o ora, din care Viorica Dancila va avea cinci minute la dispozitie pentru a prezenta pozitia…

- Premierul Viorica Dancila va sustine, miercuri, incepand cu ora 10.00, ora Romaniei, o interventie in plenul Parlamentului European, la Strasbourg. Premierul raspunde criticilor privind situatia din Romania, dupa ce oficialii europeni au criticat tara noastra pentru masurile privind reforma din justitie,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a dezvaluit, la Antena3, discutia pe care sefa Executivului a avut-o, marti seara, la Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la o zi dupa criticile dure din Comisia LIBE. „Nu se pune problema vreunui repros dintr-o parte sau alta.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-ar fi sunat, in cursul zilei de azi, pe Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dupa discursul avut de oficialul european in comisia LIBE și atacurile in rafala la adresa Romaniei.Surse citate de Antena 3 susțin ca Liviu Dragnea a fost cel care…

- Timmermans a refuzat sa raspunda la intrebarea trimisului special Antena 3 la Strasbourg, Sabina Iosub, in legatura cu activarea Articolului 7 pentru incalcarea regulilor democratice, informeaza Antena 3. Sabina Iosub: Daca ne puteți face un scurt comentariu despre ceea ce urmeaza in plenul…