Program farmacii în perioada 24.12.2018-02.01.2019

FARMACIA 24.dec 25.dec 26.dec 31.dec 01.ian 02.ian SUCEAVA DONA 85 (spital ) NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP FARMACIA ARENA( DORNAFARM)(lînga spital) NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP NON STOP ALPIN AD FARMA 08.00 – 16.00 inchis 08.00 – 15.00 08. – 16:00 inchis 08.00… [citeste mai departe]