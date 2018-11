Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis astazi, cu prilejul Zilei Sfantului Apostol Andrei, un mesaj sarbatoritilor:Ziua Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei o sarbatorim, anul acesta, cu mai multa emotie decat oricand, gratie imprejurarilor istorice unice la care avem privilegiul…

- Duminica, 25 noiembrie, incepand cu ora 08.00, va fi savarsita Slujba Acatistului Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina in Catedrala Naționala, urmata la ora 9.00 de Slujba de Sfințire a Altarului Catedralei Naționale. La sfarsitul slujbei se va citi Actul de sfințire. Sfanta Liturghie va incepe la ora 10.30…

- Legea interzice desfasurarea oricaror evenimente publice pe un santier deschis, asa cum este, in acest acest moment, Catedrala Mantuirii Neamului. „Este ilegala punerea in functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost obtinuta…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) a confirmat, pentru Recorder, ca nu a dat aviz pentru sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, de duminica, 25 noiembrie, pentru ca nu exista un cadru legal in acest sens. „Este ilegala punerea in funcțiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la…

- Premierul Viorica Dancila și-a incheiat turneul in Orientul Mijlociu. Timp de o saptamana a vizitat Turcia, Emiratele Arabe Unite și Kuweit-ul. Peste tot delegația guvernamentala a fost primita foarte bine și s-au semnat acorduri bilaterale in diverse domenii.FOTO - Premiu IMPRESIONANT pentru…

- Nici premierul nu-l mai asculta pe Dragnea! Dancila ignora somația publica a lui Dragnea, care a cerut OUG pentru anularea protocoalelor cu SRI. Premierul Viorica Dancila a evitat un raspuns transant cand a fost intrebata de ziaristi daca va da OUG pentru anularea protocoalelor SRI, asa cum i-a cerut…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca ar trebui sa existe un moment in care toate protocoalele incheiate cu diferite institutii ale statului sa fie desecretizate. "Pentru a porni de la un moment T zero, trebuie sa avem desecretizarea protocoalelor. Daca nu, vom mai merge de acum multi ani…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referitor la emiterea unei Ordonante de urgenta pentru desecretizarea protocoalelor, ca ea este de parere ca „trebuie sa terminam cu acest lucru si singura solutie este sa avem un moment T-zero“.