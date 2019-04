Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Romilor va fi marcata luni, 8 aprilie 2019, printr-un eveniment realizat de Centrul Cultural Lucian Blaga in parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. Incepand cu ora 12.00, pe platoul din fața casei de cultura, vor putea fi vizionate expoziții de fotografii…

- SARBATOARE: Muzeul ASTRA organizeaza luni, 8 aprilie, ora 13, o lecție deschisa cu elevi din municipiul si din județul Sibiu. Evenimentul este organziat pentru a marca, astfel, Ziua Internaționala a Rromilor, iar tema aleasa este una interesanta, anume… limba rromani. Read More...

- Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, sarbatorite pe 8 aprilie, Centrul National de Cultura a Romilor - Romano Kher si Agentia Nationala pentru Romi organizeaza trei zile de cultura roma. Evenimentul se desfasoara intre 5 si 7 aprilie, la Muzeul National al Taranului Roman din Bucuresti.

- Astazi a avut loc o conferința de presa in care au fost prezentate activitațile desfașurate in cea de-a XI-a ediție a campaniei ARATA CA IȚI PASA, organizata pentru marcarea Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Autismului. Evenimentul a avut loc in Sala Pogor a Primariei Iași și a fost organizat…

- Papa Francisc a anuntat ca anul viitor Vaticanul va permite accesul la arhivele sale secrete, si anume la documente din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial din timpul papalitatii controversate a lui Pius al XII-lea. Criticii spun ca acesta din urma nu a actionat suficient sau a pastrat tacerea…

- Papa Francisc a anuntat luni ca a decis sa deschida pentru istorici arhivele secrete de la Vatican asociate pontificatului papei Pius al XII-lea, acuzat de mai multe asociații evreiești ca a inchis ochii in fata Holocaustului din Al Doilea Razboi Mondial prin faptul ca nu a criticat in mod public Germania…

- Comisarul european Corina Crețu transmite duminica un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului„Ziua Internaționala a Holocaustului este una de comemorare și de pastrare in amintirea oamenilor ca un moment tragic din istoria recenta a civilizației moderne,…